Представители исполнительной власти регионального и муниципального уровня, депутаты, делегации предприятий и организаций, общественники 7 февраля подвели в ДК «Родина» итоги прошедшего года и наметили ближайшие перспективы.

Многоотраслевой характер экономики Бердска обеспечил городу положительную динамику. Рост промышленного производства в сопоставимых ценах составил 101,3% к уровню 2015 года. Объём отгруженных товаров (работ, услуг) составил 23 миллиарда 400 миллионов рублей. Наиболее высокие результаты показали ООО «Сиббиофарм», ООО «Шоколадная страна», ООО «Обувь России». Всего создано 442 новых рабочих места.

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы города за счёт всех источников финансирования привлечено почти семь миллиардов рублей (103,8% к уровню 2015 года). Оборот розничной торговли вырос в физическом выражении на 2,5%. Положительную динамику сохранили показатели уровня жизни населения. Среднемесячная зарплата составила 28 875 рублей (выросла на 5,1%).

Стабильна ситуация на рынке труда — сохранены все меры поддержки предпринимательской деятельности, содействия в создании новых рабочих мест и обеспечения самозанятости. На 1 января 2017 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,01%, что на 0,39 процентных пункта ниже уровня января 2016 года.

— Мы видим реальные сдвиги, видим то, что происходит сегодня в Бердске, — сказал с трибуны председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Сегодня мы подвели итоги развития города, обсудили не прожекты, а реальные планы развития города. Мы должны сделать всё, чтобы Бердск и дальше рос и развивался.

По мнению спикера регионального парламента, такой город, как Бердск, не может полноценно развиваться без наличия градостроительного плана. — В такой ситуации мы можем получить такое негативное явление, как точечная застройка, — предупредил Андрей Шимкив. – Вопрос с градостроительным планом, безусловно, необходимо решить.

Он отметил слаженную, инициативную работу городской администрации. — Бердск развивается, это очевидный факт. Знаковый объект — ДК «Родина» прошёл капитальный ремонт, и, можно сказать, начал вторую жизнь. В город с удовольствием идёт бизнес. Сегодня общая задача и у мэра, и у нас депутатов – помочь бердчанам консолидироваться, объединить усилия по развитию нашего родного города, — подытожил Андрей Шимкив.

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