Сразу две замечательных выставки членов Союза художников России открывается в Бердском музее на этой неделе.

Ровно сорок пять акварельных работ Заслуженного художника Республики Алтай Елены Корчугановой ждут бердчан в Арт-зале музея (ул.Спортивная, 11). Открытие выставки с участием автора состоится в четверг, 9 февраля в 16:00, вход свободный.

Елена Андреевна работает в жанре натюрморта и пейзажа. Акварели отличаются легкостью, техничностью исполнения и тонкой эмоциональной выразительностью. Картины Елены Корчугановой — это доверительный призыв к зрителю разделить вместе с ней тот восторг, который вызывает в человеке созерцание красоты окружающего мира.

«От отца к сыну» — выставка под таким названием приглашает бердчан познакомиться с творчеством сразу трех художников династии Миловановых. Основателя династии – Петра Алексеевича, его сына – Арсения и внука Ивана. Все трое профессиональные и самобытные художники. Петр и Арсений – члены Союза художников России. Иван – преподаватель Красноярского художественного института. Выставка с неизменным успехом прошла во многих выставочных залах сибирского региона, и теперь представлена в большом зале Бердского музея (ул.Спортивная, 9).

Живописные работы, выполненные в разных жанрах и техниках, интересны, необычны и профессиональны.

Открытие выставки состоится в пятницу, 10 февраля в 16:00, вход свободный. На открытие приезжает основатель династии Петр Алексеевич Милованов.

Выставки продлятся до начала марта.

Режим работы музея вт.- пят. 10:00 ч.-18:00 ч., сб. вс. – 10:00- 16:00 ч. (28.02- санитарный день).

Встретимся в музее!

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