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Гранату прислали в посылке на склад компании Avon в Бердске

В 16.50 в серду, 8 февраля, сняли оцепление со складов на старой площадке «Веги» в Бердске, где нашли гранату. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов, чьи подчиненные участвовали в операции, граната Ф-1 оказалась учебной. Ее обнаружили в одной из посылок компании Avon. Ее склады находятся на ул. Линейной, 15.

Сотрудники компании немедленно сообщили о находке в полицию. На место происшествия выехали сотрудники МВД и ФСБ, спасатели, пожарные, скорая помощь. Как рассказал Ярманов, представители «Эйвон» вынесли коробку с опасным содержимым и поставили в яму за территорией, что является грубейшим нарушением. Нужно было в первую очередь вывести из склада людей и предотвратить в него доступ посторонних, подчеркнул начальник ПСО.

По словам Николая Егоровича, граната Ф-1 лежала в посылке завернутой отдельно от запала. И на ней была маркировка — буква «У», что значит «учебная». Значит, опасности она не представляла, поскольку взорваться не могла. Поэтому вызывать саперов из Новосибирска не стали.

Полиции предстоит выяснить, откуда и зачем прислали гранату вместо косметики под видом Avon. Сотрудники компании пока этого объяснить не могут.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [16:10]

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