Сотрудники компании немедленно сообщили о находке в полицию. На место происшествия выехали сотрудники МВД и ФСБ, спасатели, пожарные, скорая помощь. Как рассказал Ярманов, представители «Эйвон» вынесли коробку с опасным содержимым и поставили в яму за территорией, что является грубейшим нарушением. Нужно было в первую очередь вывести из склада людей и предотвратить в него доступ посторонних, подчеркнул начальник ПСО.

По словам Николая Егоровича, граната Ф-1 лежала в посылке завернутой отдельно от запала. И на ней была маркировка — буква «У», что значит «учебная». Значит, опасности она не представляла, поскольку взорваться не могла. Поэтому вызывать саперов из Новосибирска не стали.

Полиции предстоит выяснить, откуда и зачем прислали гранату вместо косметики под видом Avon. Сотрудники компании пока этого объяснить не могут.

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