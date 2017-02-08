Ехал сегодня утром в маршрутке №510, увидел, что с 27 февраля стоимость проезда из-за того, что увеличились цены на запчасти и топливо, будет составлять 25 рублей.

Этот маршрут и так отвратительно ездит, вечером после 18.30 вообще уехать сложно, стоим по 40 минут, так еще и цену увеличили.

По Бердску в остальном транспорте тоже увеличение цен? Сразу на 5 рублей? Законно ли данное повышение?

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