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Законно ли повышение цен?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Кирилл:

Ехал сегодня утром в маршрутке №510, увидел, что с 27 февраля стоимость проезда из-за того, что увеличились цены на запчасти и топливо, будет составлять 25 рублей.

Этот маршрут и так отвратительно ездит, вечером после 18.30 вообще уехать сложно, стоим по 40 минут, так еще и цену увеличили.

По Бердску в остальном транспорте тоже увеличение цен? Сразу на 5 рублей? Законно ли данное повышение?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [16:10]

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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

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