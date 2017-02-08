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РОСГОССТРАХ в Новосибирской области выиграл несколько крупных тендеров по ОСАГО

Филиал признан победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проводившегося в интересах ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области». Полисом компании будет защищена ответственность сотрудников вневедомственной охраны при эксплуатации почти 170 транспортных средств. Кроме этого, был выигран тендер по страхованию автогражданской ответственности сотрудников ГКУ «Медтранс» — одного из ключевых и социально значимых учреждений в Новосибирске. Полисами ОСАГО обеспечены водители автопарка «Медтранса», состоящего из порядка 280 единиц. «Важными факторами, повлиявшими на итоги проведения данных тендеров, были стабильное финансовое положение компании и качественная система урегулирования убытков. РОСГОССТРАХ соответствовал всем предъявляемым требованиям к страховщику со стороны конкурсной комиссии, и поэтому стал победителем тендера», — рассказал заместитель директора по корпоративному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Максим Поправко.

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РОСГОССТРАХ в Новосибирской области выиграл несколько крупных тендеров по ОСАГО

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [16:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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