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Подорожает на 5 рублей проезд в маршрутках Бердска

Всеобщее подорожание коснулось и проезда в общественном транспорте Бердска. Уже в ближайшее время на 5 рублей больше станут платить пассажиры некоторых маршрутов. Они уже видели объявление о грядущих изменениях стоимости проезда.

«Ехал сегодня утром в маршрутке № 510, увидел, что с 27 февраля стоимость проезда из-за того, что увеличились цены на запчасти и топливо, будет составлять 25 рублей. По Бердску в остальном транспорте тоже увеличение цен? Сразу на 5 рублей? Законно ли данное повышение?», — спрашивает в «Курьер. Среда. Бердск» читатель.

После изменений закона о пассажирских перевозках в 2016 году, частные перевозчики вправе сами устанавливать плату за свои услуги, говорят в транспортном отделе администрации Бердска. Поэтому сейчас им не нужно разрешения департамента по тарифам. Директор маршрута № 510 «пос. Агролес — ул. Озерная» Людмила Митрошкина разводит руками: просить с клиентов больше — мера вынужденная. По словам перевозчика, проезд в ее «Газелях» оставался на уровне 20 рублей четыре года, но за это время экономическая ситуация очень изменилась не в пользу предпринимателей.

— Стоимость запчастей увеличилась в два раза, «горючка» тоже сильно подорожала, налоги увеличились ровно в четыре раза. Государство перевозчикам не помогает и не будет помогать никогда. По правилам мы не можем сами ремонтировать двигатель — сердце машины, а обязательно раз в полтора-два года мы делаем его капитальный ремонт. Потому что если легковая машина по городу проезжает 10 тыс. километров в год, то маршрутка проезжает это расстояние за месяц. Износ машины больше. Государство заставляет менять машины на более новые. Я обязана идти в банк и брать кредит под большие проценты, и годами весь доход отдавать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о непростом бизнесе Людмила Александровна.

Ее коллеги тоже взяли курс на рост цен за проезд. По словам перевозчика, 25 рублей берут еще с ноября прошлого года в маршрутках № 19, и бердчане с пониманием относятся к таким изменениям.

Госрегулирование на стоимость проезда осталось только у семи социально-значимых маршрутов в Бердске, которые принадлежат муниципальному «Бердскому автотранспортному предприятию». Но и они в скором времени могут повысить плату за провоз пассажиров.

— Повышения пока не будет месяц как минимум, — говорит начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. — Но, действительно, этот вопрос в правительстве сейчас обсуждается, потому что повышение тарифа на всю Новосибирскую область будет распространено, но на сегодняшний день пока нет решения на сколько и с какого числа оно планируется.

Надежда Валерьевна предполагает, что вслед за муниципальными автобусами станет дороже ездить и с остальными частными перевозчиками.

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Подорожает на 5 рублей проезд в маршрутках Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [15:50]

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