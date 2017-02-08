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В Новосибирске задержан подозреваемый, оказавший вооруженное сопротивление полицейским, сообщили в среду, 8 февраля, в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
— Вечером в Ленинском районе Новосибирска при задержании 21-летнего гражданина, подозреваемого в мошенничестве, последний оказал сопротивление и произвел два выстрела из травматического пистолета в сотрудников полиции. Стрелявший мужчина был задержан на месте оперативниками и доставлен в полицию. У него был изъят травматический пистолет со сбитым номером, — рассказали в ведомстве.
Один из сотрудников полиции, в которого попала пуля, получил непроникающее ранение грудной клетки. Ему была оказана медицинская помощь.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа под руководством замначальника областного главка МВД России по Новосибирской области – начальника полиции генерал-майора полиции Турбовца.
По данному факту следователем СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, стрельба произошла на возле подъезда одного из домов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Задержанный стрелял в начальника отделения уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» и оперуполномоченного отдела.
— Тем не менее, несмотря на полученные ранения, силовикам удалось обезоружить злоумышленника, после чего он был задержан, — рассказала старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Необходимо отметить, что за совершение этого преступления задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [15:20]
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