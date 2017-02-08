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Раненый из пистолета полицейский обезоружил преступника в Новосибирске

В Новосибирске задержан подозреваемый, оказавший вооруженное сопротивление полицейским, сообщили в среду, 8 февраля, в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

— Вечером в Ленинском районе Новосибирска при задержании 21-летнего гражданина, подозреваемого в мошенничестве, последний оказал сопротивление и произвел два выстрела из травматического пистолета в сотрудников полиции. Стрелявший мужчина был задержан на месте оперативниками и доставлен в полицию. У него был изъят травматический пистолет со сбитым номером, — рассказали в ведомстве.

Один из сотрудников полиции, в которого попала пуля, получил непроникающее ранение грудной клетки. Ему была оказана медицинская помощь.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа под руководством замначальника областного главка МВД России по Новосибирской области – начальника полиции генерал-майора полиции Турбовца.

По данному факту следователем СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, стрельба произошла на возле подъезда одного из домов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Задержанный стрелял в начальника отделения уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» и оперуполномоченного отдела.

— Тем не менее, несмотря на полученные ранения, силовикам удалось обезоружить злоумышленника, после чего он был задержан, — рассказала старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Необходимо отметить, что за совершение этого преступления задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Раненый из пистолета полицейский обезоружил преступника в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [15:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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