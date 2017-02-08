USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Лектор: Курганова Мария Викторовна
руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»
Время: с 10.00 до 14.00
Стоимость участия – 1 000 рублей*
Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 529
17 февраля 2017г. (пятница)
«Изменение регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью»
Лектор: Русецкая Ольга Викторовна
практикующий юрист с 1998 года по СФО (консультация по вопросам трудового и гражданского законодательства, претензионная и исковая работа), преподаватель НГУ, соучредитель юридической компании.
Время: с 14.00 до 16.00
Стоимость участия – 2 000 рублей*
Адрес: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15, офис 516
21 февраля (вторник) 28 февраля 2017г. (вторник)
«Оплата больничного листа: практические ситуации»
Лектор: Салахов Дмитрий Асхатович
Директор ООО «Консалтинговая компания «Гранд Гриаль»
Время: с 10.00 до 13.00
Стоимость участия – 1 000 рублей*
Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529
*для клиентов ООО «В.Консалт» скидка 50%
Записаться на семинар
и получить более подробную информацию вы можете по
тел.: (383) 287-44-62 или
e-mail: seminar@consultant54.ru
на правах рекламы
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [15:15]
[16:55] Терроризируют воспитательницу детсада из-за фото на ведре для обедов
[16:50] Бердская красавица-2018
[16:40] Шимкив: Градостроительного плана и консолидации не хватает Бердску
[16:55] Терроризируют воспитательницу детсада из-за фото на ведре для обедов
[16:50] Бердская красавица-2018
[16:40] Шимкив: Градостроительного плана и консолидации не хватает Бердску
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный