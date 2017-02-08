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Автохамы: Паркуются на тротуаре покупатели магазина в Бердске

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщают в редакцию о паркующихся на тротуарах автомобилях. Владимир, например, сегодня, 8 февраля, обнаружил такое массовое нарушение в Микрорайоне — у магазина возле дома №130 на ул. Красная Сибирь.

Владимир, возмущенный этим фактом, позвонил в полицию, но реакции, говорит не последовало.

— Паркуются автомобилисты в неположенном месте — на газоне и тротуаре. Я позвонил в полицию, попросил принять меры. Когда я отказался называть фамилию, там положили трубку. Через полтора часа ничего не изменилось. Машины так и стоят, — рассказал Владимир.

По его словам, у магазин есть свободное место, но чтобы заехать на официальную стоянку, нужно немного объехать. А часть парковки завалена снегом, который сдвинули с обочины при очистке дороги.

— Женщинам с колясками приходится обходить автомобили по проезжей части. А парковка-то есть прямо возле магазина, — констатирует Владимир.

По его мнению, полицейские должны были выслать наряд ДПС, который зафиксировал бы номера машин-нарушителей и прислать их владельцам квитанции о штрафе.

Автор видео Владимир

В управлении МВД по Новосибирской области действия бердских полицейских относительно реакции на анонимный звонок не стали комментировать, поскольку не владеют полной информацией о произошедшем. Но в полицейском ведомстве порекомендовали неравнодушным бердчанам воспользоваться телефоном доверия или сервисами для приема обращений, которые есть на сайтах МВД и ГИБДД.

Как утверждают активные и опытные борцы с автохамами, жаловаться стоит. Ответа ждать придется 30 дней. Но и сами правоохранители говорят, что без инициативы снизу, не снизить поток нарушений, не восстановить дисциплину.

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Автохамы: Паркуются на тротуаре покупатели магазина в Бердске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [15:05]

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