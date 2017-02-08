Проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 гг., доработан и внесен в правительство («Ведомости» ознакомились с ним, подлинность подтвердил представитель Федеральной антимонопольной службы, ФАС). Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, говорит замруководителя ФАС Сергей Пузыревский: «Сейчас он доводится до совершенства».

Главная угроза конкуренции, по мнению ФАС, исходит от самого государства, нужно президентским указом снижать государственное участие в экономике. Делать это ФАС предлагает несколькими способами, и первый – сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний. Правительство должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы – и напрямую, и через «дочек». А от уже принадлежащих нужно избавляться, и не только от непрофильных. Госкомпании обязаны разработать программы отчуждения профильных активов, сказано в проекте указа.

Это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы, объясняет Пузыревский: если компания эффективна, полноценный участник рынка и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

Активность госкомпаний на рынке слияний и поглощений – давно назревшая проблема, говорит федеральный чиновник. В середине 2016 г. государство было акционером или имело специальное право участия в управлении в 1627 акционерных обществах, с 2006 г. их стало меньше в 2,5 раза, но параллельно увеличивается количество «дочек» госкомпаний, указывает чиновник.

В плане появился перечень конкретных сфер, где нужна реформа, замечает Пузыревский, оценивается и эффект от него. В здравоохранении – рост частных компаний в ОМС и сокращение картелей в госзакупках; в дорожном строительстве – уменьшение числа несостоявшихся конкурсов; в сельском хозяйстве – рост доли российских элитных семян и племенных животных на 7% в год; в ЖКХ – снижение доли ГУПов и МУПов в поставках тепла и воды до 5–10% и проч.

Госкомпании покупают и частные, и государственные компании, говорит управляющий партнер НП «Развитие правовых систем» Юрий Берестнев: происходит квазиприватизация, яркий пример – «Роснефть», которой государство владеет через «Роснефтегаз», купила 50,08% государственной «Башнефти». Это игра в наперстки, госкомпании становятся «дочками» госкомпаний, формально – частными, продолжает Берестнев: их можно продать по упрощенной процедуре, без аукционов. Указ, разработанный ФАС, не остановит такие компании, как «Роснефть», но на игроков поменьше может повлиять, надеется Берестнев.

Государство неохотно расстается с собственностью, констатировала ФАС в докладе о состоянии конкуренции. Новый прогнозный план приватизации на 2017–2019 гг., одобренный правительством, включает акции нескольких крупных компаний, но в нем нет ни РЖД, ни «Роснефти».

Отдельным законопроектом ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 г. ликвидировать такую организационно-правовую форму. Это устаревшая и неэффективная форма, согласен с предложением Берестнев.

В следующую трехлетку будет акционировано всего 318 федеральных ГУПов из 1200, реформа не затрагивает ГУПы регионов и муниципалитетов. Но и акционирование идет медленно, отстает от плана, приводило «Ведомостям» данные Росимущество в конце 2016 г. Менеджменту ГУПов промедление выгодно – он выводит активы. Ликвидация ГУПов как юридической формы – сложная, но необходимая реформа, считает чиновник.

Государственная система действительно выстроена так, что для серьезных изменений нужно участие президента, говорит директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Заявленные цели – снижение доли государства в экономике, расширение приватизации – как лозунги бесспорны, но рецептов в плане почти нет. Зато предложения по усилению регулирования частного бизнеса описаны четко (внедрение комплаенса, квота для закупок у малого бизнеса для частных компаний, подключение Генпрокуратуры) и нет сомнения, что именно они, а не благие намерения будут реализованы, считает Ульянов.

Борьба ФАС за конкуренцию похожа на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров: есть ФАС и Минэкономразвития, которые заботятся о развитии экономики, но есть и продажа «Башнефти» «Роснефти». Пока слова о снижении доли государства и росте конкуренции вызывают скепсис: указ указом, но что может ФАС против крупных госкомпаний, которые прекрасно пользуются лоббистскими ресурсами, резюмирует Тихомиров.

Источник: Ведомости

Новости smi2.ru