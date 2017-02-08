Поток массовых жалоб бердчан на холод в квартирах пошел на спад. Сегодня, 8 февраля, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона в адрес Комбината бытовых услуг звучало меньше претензий от управляющих компаний города. Напомним, неделю назад домоуправители хором жаловались на ресурсников. По мнению руководителей УК, в целях экономии котельные дают меньше тепла, чем нужно, и их подопечные мерзнут в своих жилищах при +17 градусах.

— На станциях работают с режимом, нарушений нет. С УК работем на параллелях, все заявки выполняются, — отчитался сегодня, 8 февраля, КБУ.

Однако не все УК довольны сотрудничеством с комбинатом. Как заметили некоторые руководители компаний, работники предприятия не всегда спешат вернуть в дома бердчан тепло.

— Почему объем воды снижается на ЦТП девятом, ЦТП четвертом?» — спрашивает представитель УК «Сибирский стандарт». — По нормативу должен 6,5 идти, а вообще идет 4,8. На Микрорайоне — дома № 33, 32 и 54 идет нехватка объема воды на дом. У меня дома начали охлаждаться. Температура в квартирах ниже нормы. Телефонограмму посылаем каждый день. Ваши специалисты говорят: «Мы приедем через два дня».

Теплые одеяла и шерстяные носки нужны и жителям дома № 22 по ул. К. Маркса. «В квартирах от 18 до 21 градуса. Нижние этажи замерзают. Ничего не отработано», — заявил директор УК «Жилкомсервис» Игорь Мотин.

Представитель КБУ пообещал отправить в проблемные дома специалистов предприятия и проверить работу котельных, которые их отапливают.

О «погоде» в детских садах и школах Бердска доложил замначальника управления образования Михаил Каркавин. Он рассказал, что во всех подведомственных учреждениях градусники на нормативных отметках.

Напомним, на прошлой неделе холод стоял не только в жилых домах, но и в соцобъектах. В группах и классах Бердска температура была на пределе нормы, а то и ниже ее. Там, где не справлялись батареи, педагоги спасались обогревателемя, а родители жаловались в мэрию и губернатору.

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