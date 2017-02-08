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66 млн рублей потратят на ремонт химзаводской больницы в Бердске

Приоритетными для Бердска губернатор Владимир Городецкий назвал вопросы сферы здравоохранения. На собрании трудовых коллективов 7 февраля он отметил положительные сдвиги в решении застарелых проблем бердской больницы и поставил новые цели.

— Сказать, что сегодня бердское здравоохранение какое-то отсталое? Нет, упаси бог. Особенность в том, что очень много помещений, в которых оказывается помощь. Поликлиника разрознена. Сказать, что мы завтра или за год-два построим какой-то крупнейший медицинский центр? Это было бы, поверьте, неправильно, нет таких возможностей. Но привести материальную базу в более надлежащий вид — это решение мы приняли, — отметил губернатор.

По словам Городецкого, 66 млн рублей уже выделено на реконструкцию бывшей химзаводской больницы. До осени 2016 года там располагался «Лечебно-диагностический центр». Его ликвидировали, а свободные площади отдали ЦГБ. Там планируют разместить поликлинику и стоматологию. А в помещении старой стоматологической поликлиники обустроят служебное жилье для врачей.

— Средства будут внесены в реконструкцию родильного дома, детской поликлиники — 26 млн рублей. Но мы понимаем, что это далеко не все, — подчеркнул Городецкий. — Приведем все в порядок и оборудование обновим. Но вопрос: кто работать на этом будет? Дефицит по врачам сегодня есть. Укомплектованность на 54%.

Кадровую проблему собираются решить через подготовку молодых специалистов по контрактной системе. Область берет на себя оплату за обучение студентов медвузов, но с условием, что студенты после обучения пойдут работать в Бердск.

— Поэтому работайте, подбирайте тех, кто любит свой Бердск, кто хочет продолжить династию своих родителей или родственников, — предложил глава региона. — Без кадрового усиления мы не добьемся решений вопросов в здравоохранении.

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66 млн рублей потратят на ремонт химзаводской больницы в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [13:55]

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