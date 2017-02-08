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ОПГ хакеров похитила со счетов 1 млрд рублей и взломала «критически важные объекты»

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы хакеров. Операция была проведена в мае 2016 года. Но главк полицейского ведомства обнародовал информацию только сегодня, 8 февраля.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, члены группировки проживали в 17 регионах страны и с 2013 года похищали средства со счетов клиентов российских финансовых учреждений.

«За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении МВД РФ.

Члены группировки подозреваются также во взломах объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий РФ.

Полицейские провели обыски по 34 адресам, обнаружили и изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также 4,5 млн рублей и холодное оружие.

27 организаторов и участников группы привлечены к уголовной ответственности, из них 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ.

В ходе расследования данного уголовного дела к началу 2017 года были установлены другие участники организованной группы, также причастные к противоправной деятельности. В связи с выявленными фактами 25 января этого года в пяти субъектах России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тверская и Свердловская области) задержаны 9 граждан, подозреваемых в участии в хакерских атаках. В отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео МВД РФ

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ОПГ хакеров похитила со счетов 1 млрд рублей и взломала «критически важные объекты»

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [13:40]

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