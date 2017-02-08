Одним из проектов, посвященных 50-летию городского музея, станет открытие музейной академии искусств. В рамках этой академии будет работать много школ. По истории искусств, музыки, архитектуры, живописи. Уже сформированы темы занятий по очень интересному виду искусства «Искусство управлять деньгами». И одной из самых востребованных для бердчан, несомненно, станет школа ремесел.

— Мастера уже готовы обучать всех желающих технике лоскутного шитья, технике традиционной куклы, и тому, чего уже давно не было в нашем городе, что востребовано, народной росписи, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий городского музея Марина Янеева.

Искусству лоскутного шитья бердчан научит Наталья Бобровникова.

— Всех желающих создать семейную реликвию своими руками я приглашаю на свои занятия. Мы сможем сшить лоскутное одеяло, которое можно будет подарить своим детям и внукам. За 12 занятий можно изготовить такое одеяло. Теплое и душевное. Ведь в него вы вложите тепло своих рук и души, — говорит Наталья Бобровникова.

Лариса Летунова занимается изготовлением традиционной куклы. На ее занятиях ученики изучат различные виды кукол, конструкции, техники изготовления, материалы.

— Материалы могут быть самыми различными. Как раньше наши прабабушки и бабушки могли взять чурочку, палочку, веточку для создания куклы. Или вот по современным технологиям — возьмем баночку из-под витаминов. Моя цель — научить делать кукол из любых подручных средств. Нужно только подключить фантазию, и получится замечательная кукла, — уверяет Летунова.

По словам Ларисы, по кукле можно узнать быт, культуру, историю своего народа. Социальный статус, доход мастерицы, которая делала кукол, и даже то, каким был политический режим в то время.

На занятиях Ларисы Летуновой ученицы будут не только кроить и шить, но и изучать историю моды и одежды. Чтобы создать неповторимый образ своей куклы.

— Изготовление кукол развивает мелкую моторику, творчество и фантазию, сохраняет мышление, память и интеллект. Для женщины — это еще возможность отдохнуть и расслабиться и почувствовать себя создателем кукольной вселенной, — объясняет Лариса.

Более 30 лет Ирина Любина занимается народной росписью. Этому она научит и всех желающих бердчанок.

— Роспись — это целый мир. Русская народная роспись — она такая разнообразная и многоликая в разных областях России. Я много ею занималась. А потом оглянулась вокруг: в мире оказывается у каждого народа есть своя роспись. Странным образом росписи роднятся и переплетаются по технике, символике и другим параметрам. Это очень интересно, — рассказывает Ирина Борисовна.

Автор видео Галина Панчева

Занятия школ ремесел будут проходить либо в выходные дни, либо в вечернее время. За обучение придется заплатить. В оплату включены затраты на расходные материалы. Плата за занятия будет невысокая, отмечает Марина Янеева. Но первое занятие будет бесплатным, чтобы бердчане поняли, нужно ли им этим заниматься. В школы приглашают взрослых бердчан.

Школа народной росписи, руководитель — Ирина Борисовна Любина

Обучение проходит в группах от 7 до 10 чел.

Возрастная категория от 15 лет и старше.

Курс обучения рассчитан на 3 месяца.

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.

Начало обучения: по мере формирования группы.

Занятия — на платной основе.

Школа лоскутного шитья, руководитель — Наталья Юрьевна Бобровникова

Обучение проходит в группах от 7 до 12 чел.

Возрастная категория от 15 лет и старше.

Курс обучения рассчитан на 1-3 месяца.

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.

Начало обучения: по мере формирования группы.

Занятия — на платной основе.

Школа традиционной народной куклы, руководитель — Лариса Летунова

Обучение проходит в группах от 7 до 12 чел.

Возрастная категория от 15 лет и старше.

Курс обучения рассчитан на 1-3 месяца.

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.

Начало обучения: по мере формирования группы.

Занятия — на платной основе.

Цикл музыкальных бесед «Об известных исполнителей песен начала ХХ века», ведущая — Лариса Леонидовна Обухаева

Периодичность встреч – каждая третья суббота месяца, начало в 14:00 ч.

18 февраля – о жизни и творчестве Вадима Козина

18 марта – о жизни и творчестве Петра Лещенко

15 апреля – о жизни и творчества Александра Ветринского

Цикл лекций «Искусство управлять деньгами, лектор Светлана Геннадьевна Рябоконь (при поддержке МОО «Союз женщин Бердска»)

Возрастная категория от 18 лет и старше.

Периодичность лекций – 1 раз в неделю, даты проведения уточняются.

Начало обучения: с 17 февраля. Вход свободный.

Темы лекций:

Домашняя бухгалтерия или сам себе министр финансов

Кредиты, кредиты, кредиты… Брать или не брать? Когда брать?

Итак, начинаем?! Или как открыть свое дело.

Кредит в наследство. Наследуемые долги.

Финансовая защита — что это такое?

Кредитная история как финансовый паспорт.

От судебного исполнителя до коллектора.

Инвестиции в наше время и в нашем месте.

Карманные деньги для детей и подростков.

Узнавайте о начале лекций по тел. 5-33-66.

По вопросам связанным с условиями обучения и с предложениями об организации новых направлений обращаться по тел. 5-33-60 или по e-mail: moymuzey@mail.ru Марина Анатольевна Янеева

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