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В ДНР погиб ополченец Гиви

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по позывному Гиви, погиб в результате теракта, заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, теракт произошел в 6:12 в среду, 8 февраля, передают «Известия».

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса», — заявил представитель минобороны ДНР.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в середине октября 2016 года в ДНР был убит один из самых известных командиров ополчения Арсен Павлов, известный по позывному Моторола.

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В ДНР погиб ополченец Гиви

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [13:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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