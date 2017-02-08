Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по позывному Гиви, погиб в результате теракта, заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, теракт произошел в 6:12 в среду, 8 февраля, передают «Известия».

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса», — заявил представитель минобороны ДНР.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в середине октября 2016 года в ДНР был убит один из самых известных командиров ополчения Арсен Павлов, известный по позывному Моторола.

Новости smi2.ru