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152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий надеется, что бердчане объединятся для решения общих задач. Об этом он завил на собрании трудовых коллективов 7 февраля, подводя итоги 2016 года.

В первую очередь Владимир Филиппович похвалил Бердск за мероприятия к 300-летию города.

— Главной особенностью прошедшего года в жизни Бердска было 300-летие. И мне кажется, что вы его еще продолжаете даже праздновать. И это правильно. Это все-таки юбилей знаковый в жизни и истории Бердска. И он действительно отложил отпечаток на активизацию на объединенности. Я за прошедший год в рамках подготовки к празднованию был раза три-четыре в Бердске. И я видел, как вы объединяетесь в рассуждениях, спорах, но самое главное — в решении задач.

Глава региона особенно отметил ремонт ДК «Родина» и благоустройство городского парка.

— Получился классный дворец, с обустроенной площадью, — оценил Городецкий.

В числе значимых проектов губернатор назвал и реконструкцию улицы Ленина.

— Одно волнует: я хорошо помню, как переживал, когда мы за два года выделили из бюджета области 152 мл рублей (на реконструкцию). Поверьте, никому столько не доставалось. Потому что мало денег на дорожную отрасль. Но 300-летие! И в то же время у вас шли дебаты и митинги даже: надо делать улицу Ленина или не надо, надо сносить деревья и садить ели или не надо? Меня даже, поверьте, подзуживало: ну, раз вы спорите — забрать эти деньги тому, кому нужно. Это я к чему пример привожу… Будьте объединенней, спорьте, слушайте мнения друг друга, но приходите к какому-то определенному решению, что вот так для жизни Бердска все-таки лучше, — подчеркнул Владимир Филиппович.

Городецкий заметил, что в реализации проектов важна сплоченность и инициативность. Примеров именно такой работы в Бердске, по его мнению, достаточно.

— Вы неплохо поработали, поэтому у меня сегодня есть полные основания сказать вам, бердчанам, — спасибо за ваш вклад в итоги 2016 года в жизни Новосибирской области, — резюмировал губернатор.

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152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [12:50]

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Курьер.Среда.Бердск

[12:50] 152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей

[12:35] #пляжнаш: Застраивают домиками муниципальный пляж в Бердске

[12:25] Внимание! Хорошие новости!

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[12:50] 152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей

[12:35] #пляжнаш: Застраивают домиками муниципальный пляж в Бердске

[12:25] Внимание! Хорошие новости!


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