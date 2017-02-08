Сегодня, 8 февраля, пожалуются в прокуратуру на установленные щитовые домики на пляже «Старый Бердск» общественники Бердска. Они считают, что строения возвели незаконно.

Прошлым летом на территории пляжа построили щитовые домики из древесно-стружечных плит, каждый из них окружен заборчиком, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» председатель общественной организации «Старый Бердск» Галина Новикова. Сейчас их пока пять штук, но общественники уверяют, что с наступлением лета их может стать еще больше.

— Я беседовала осенью с директором центра туризма «Юность» Натальей Седаковой, в чьем ведение находится пляж «Старый Бердск». Спросила ее о том, чьи домики находятся на пляже. Она ответила, что об этом ей ничего неизвестно. Но пояснила, что когда проводили инвентаризацию, она поставила этот вопрос. Никто не признался. Сказала, что по сути она должна ставить домики на приход, но на пляже они не нужны. Директор «Юности» выдала предписание директору пляжа «Старый Бердск» Евгению Мариненко, чтобы тот убрал с территории щитовые домики, и он ответил, что весной их уберет. Но мы в этом сомневаемся, — сообщает Галина Владимировна.

Согласно ГОСТу на территории пляжа не должно быть никаких домиков, уверяет Новикова. Там должны быть зона отдыха, зона обслуживания, всего 5-8%, куда входят гардеробные, здания проката, буфеты, киоски, туалеты и прочее, 10% — спортивные площадки, а также озеленение, тропинки. Основную часть пляжа занимает песок, отмечает общественница.

Пляж «Старый Бердск» находится в зоне Р-2, и здесь нельзя строить домики для туристов — это нарушение закона, уверена Галина Владимировна.

Галина Новикова уже составила заявление в прокуратуру, где просит выяснить, на каком основании на пляже установлены щитовые домики. На прием к прокурору Бердска Роману Сиваку она пойдет 8 февраля.

— В администрации внедряют мысль, что пляж — это полосочка песочка в 20 метров, а остальное уже не пляж. Но по ГОСТу здесь должны быть и зелень, и лужайки, и спортплощадки — все это относится к пляжу. Если ставят домики, должны быть совсем другие санитарные условия. Один туалет на пляже строится на 75 человек, на туробъектах все сложнее. Там должны быть вода, стоки, очистка сточных вод, — объясняет Новикова.

По мнению общественников, туристических объектов, питейных заведений, каруселей и качелей в городе полным-полно. А пляж для купания детей — всего один. И это пляж «Старый Бердск». Единственно безопасное место для семейного отдыха.

— Мы хотим, чтобы детский пляж развивался в соответствии со своим назначением и согласно санитарным нормам. Что детям нужно? Чистый песок. У нас есть даже мечта. Чтобы на этом пляже была пескосеятельная машина, — говорит общественница Наталья Булавченко.

Единомышленницу поддерживает и Галина Новикова:

— Если город хочет проявить о нас заботу, то не нужно на пляже ставить лежаки, грибы. Там нужны только туалеты и мусорные контейнеры. Больше ничего не нужно. И если выделяют деньги на развитие пляжа, то обязательно контролировать их расход.

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