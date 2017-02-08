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Вечером 9 октября 2016 года у дома по проспекту Коптюга в Советском районе Новосибирска неизвестный повредил лобовое стекло автомобиля «Рено Колеос».
В ходе проверки по данному факту было установлено, что имущество повреждено с применением петарды, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего ранее не судимого жителя Академгородка. Со слов задержанного, преступление было совершено им из любопытства. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали сегодня, 8 февраля в полицейском ведомстве.
Стоит отметить, что стоиомсть Renault Koleos колеблется до 2 млн рублей в зависимости от комплектации.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [12:00]
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