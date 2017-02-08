Снежные навесы и сосульки на крышах и козырьках балконов бердских домов снова стали главной темой еженедельного собрания коммунальщиков сегодня, 8 февраля.

На этой неделе специалисты отдела энергетики и ЖКХ администрации снова проверили, как УК очищают крыши и следят за балконными выступами. В список опасных попали десять домов центра города: № 5а, 20 и 15 по ул. К. Маркса, № 35, 30, 19а и 15 по ул. Ленина, № 26 и 4а по ул. Комсомольской и № 15 на ул. Лелюха. Контролеры отправили письма в адрес домоуправителей, в которых поручили на каждом заседании штаба отчитываться о чистоте кровель и навесов над балконами. Такое распоряжение дал мэр Бердска Евгений Шестернин в понедельник, 6 февраля, на аппаратном совещании.

Проблема избавления города от нависшей снежной угрозы вызвала горячий спор между чиновниками и руководителями УК. Казалось бы, все понятно: скидывать последствия осадков с кровель — одна из основных обязанностей «управляшек», а бремя уборки снега с балконных козырьков лежит на плечах хозяина квартиры с таким архитектурным решением. Мнения муниципалов и частников разошлись в одном: кто должен подталкивать не всегда сознательных горожан чистить свое имущество.

Как говорят УК, заставить бердчан заключать договор с их работниками или промышленными альпинистами очень сложно. В домоуправлении такая услуга обойдется в 300-500 рублей — в зависимости от размера снежной шапки. Хозяину квартиры даже не нужно быть дома: работы ведутся снаружи. Но горожане скандалят с компаниями, которые, по их мнению, навязывают им ненужные траты. Дело даже доходит до нецензурной брани и оскорблений, жалуются УК.

— Вот в пример возьмем: ул. Ленина, 35 — там козырьки на улицу Ленина выходят. Мастер ходит, выносит предписания на очистку. Так до скандала доходит, вплоть до матерков. Они не считают, что должны это делать, — привел «Курьер. Среда. Бердск» недавний случай замдиректора ГК «Вымпел-Сервис» Николай Писарев.

— Люди не обращают внимания, посылают лесом. Про оскорбления я вообще молчу, — говорит его коллега Александр Коркин, главный инженер УК «СКС».

Руководители УК солидарны: пока власть города не начнет наказывать рублем бердчан за заснеженные козырьки, они не будут нанимать рабочих для их очистки. «Оштрафуйте хоть одного собственника, пригласите на комиссию, покажите везде», — упрекнула административно-техническую инспекцию Ирина Деминцева, директор УК «Вербена». Но надзорщики непреклонны: для этого домоуправители сами должны доказать, что их увещевания не действуют на собственника.

— Первое — уведомление собственника о том, что он должен скинуть снег с балкона. Вы должны уведомить его законным образом — под роспись. Второе — акт, подписанный должностными лицами, о том, что на балконе зафиксирован снег, с фотографией. Третье — сведения о собственнике, — назвал список «доказательств» начальник АТИ Павел Дятлов.

Администрация уверена, что именно УК должны работать со своими подопечными и объяснять им, что их безразличие может стать причиной трагедии. «Вы занимаетесь домом. Под опасностью находятся жители вашего дома. 600 домов — в каждом по четыре балкона!», — обратился к собравшимся начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», нерадивым собственникам, которые сами остеклили и покрыли балкон, но не желают очищать козырек, упрямство все-таки может ударить по карману. Штраф за снежные навесы и сосульки, которые могут рухнуть на чью-то голову или припаркованный автомобиль — до 4000 рублей.

Новости smi2.ru