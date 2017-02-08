Почти в 8 раз увеличилось число ограничений свободы Рунета за последний год и в более чем 230 — за предыдущие 6 лет.

Во вторник, 7 февраля, Международная правозащитная группа «Агора» представила доклад «Свобода интернета 2016: на военном положении». Он посвящен обзору ограничений свободы интернета в России, полученных в результате постоянного мониторинга ситуации, который проводился на протяжении 2016 года. Об этом сообщает соавтор доклада, кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов.

53 004 факта административного давления, 35019 ограничений доступа к сайтам и 298 уголовных преследований пользователей сети зафиксировали в 2016 году авторы доклада, Дамир Гайнутдинов и руководитель «Агоры» Павел Чиков. За прошедший год правозащитники зарегистрировали 97 предложений политиков и чиновников о регулировании интернета и 170 гражданских исков в отношении пользователей сети.

Для сравнения в аналогичном докладе тех же авторов за 2015 год зарегистрировано 5073 факта административного давления (увеличилось за год в 10 раз), 1721 случай ограничения доступа (возросло в 20 раз), 202 уголовных преследования (увеличилось в 1,5 раза, но при этом почти в 2 раза возросло число приговоров с реальным лишением свободы), 48 предложений по регулированию сети (увеличилось в 2 раза) и 49 исков (возросло в 3,5 раза).

При этом в России в 4 раза увеличилось количество политически мотивированных кибератак (122 против 30 в 2015), в 3 раза стало больше судебного запрета информации (24000 против 7300 в прошлом году) и почти вдвое фактов насилия в отношении пользователей сети или угроз его применения (50 против 28 в 2015).

Общее количество выявленных ограничений свободы интернета по сравнению с прошлым годом выросло почти в 8 раз и более чем в 230 раз за последние 6 лет (500 — в 2011, 1197 — в 2012, 1832 — 2013, 2951 — 2014, 15021 — 2015, 116103 — 2016).

82 миллиона жителей России живут в регионах с серьезным давлением на интернет.

Значительно ухудшилась ситуация в Северной Осетии, Хакасии, Марий Эл, Чувашии, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургский, Свердловской, Тверской, Тюменской областях, Пермском крае. В этих регионах либо резко увеличилось общее число отдельных ограничений, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за онлайн-активность.

В то же время незначительно увеличилось число регионов в «зеленой зоне» – 20 против 19 в 2015 году (в 2014 было 32). Таким образом, в условиях относительной свободы интернета живут лишь около 13,6 млн. человек. Относительное улучшение ситуации наблюдается в Башкортостане, Бурятии, Алтае, Калмыкии, Мордовии и Удмуртии, в Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Калининградской, Кировской, Псковской, Рязанской, Томской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе.

— Интернет стал восприниматься российскими властями театром военных действий как внутри, так и снаружи. Внутри страны жители постепенно оказались в тылу воюющего в киберпространстве государства, в котором действует фактически военное положение с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие, когда самая безобидная критика начальства или попытка оспорить действия руководства рассматриваются как вооруженное нападение. Обычных инженеров и охранников на асфальтобетонном заводе судят за высказывания о положении на украинском и сирийском фронтах, за интернет-переписку с противником и за критику российских силовиков. Все это позволяет сделать уверенный вывод — Рунет перешел на военное положение, — говорится в докладе.

Репродукция картины Васи Ложкина (настоящее имя — Алексей Куделин) «Великая прекрасная Россия» была признана экстремистской 29 января 2016 года Октябрьским районным судом Новосибирска вместе с тремя другими изображениями. Этот факт вошел в обширный список «Агоры».

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