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Объем изъятого суррогата вырос почти в 9 раз в Новосибирской области

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СФО совместно с правоохранительными органами в 2016 году изъяли на территории Сибири вдвое больше контрафактного алкоголя, чем в 2015 году. Так, объем изъятой алкогольсодержащей продукции по итогам 2016 года превысил 4 млн литров, тогда как за весь 2015 год было изъято около 2,6 млн литров.

«Такой существенный рост объема выявленного и изъятого контрафакта связан, прежде всего, с активизацией работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольсодержащей продукции. Кроме того, выявлять некачественную продукцию стало проще благодаря внедрению системы ЕГАИС в оптовом и розничном звене. С 1 июля 2017 года закон о ЕГАИС распространился на все розничные точки, что позволяет отследить движение продукции не только на оптовом рынке, но и в рознице — от производителя до каждого магазина», — сказал руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин.

Больше всего контрафактной алкогольсодержащей продукции в 2016 году было выявлено в Иркутской области – более 1,1 млн литров (569 тыс. литров в 2015 году). Существенный объем выявленного контрафакта пришелся на конец декабря, когда в Иркутске произошло массовое отравление контрафактной парфюмерной жидкостью, в составе которой был метанол. Основной объем нарушений и некачественной алкогольсодержащей продукции был выявлен в подпольных цехах, в точках розничной продажи, где работает ЕГАИС, массовых нарушений не обнаружено.

Кроме того, существенно возрос объем выявленного контрафакта в Новосибирской области – в 2016 году было изъято 964 тыс. литров, тогда как в 2015 году объем не превышал 118 тыс. литров. Многократный рост показали также Бурятия, Омская область. Существенно сократился объем выявленной контрафактной продукции в Кемеровской области – в 2016 году выявлено и изъято лишь 295 тыс. литров против 1 млн в 2015 году.

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Объем изъятого суррогата вырос почти в 9 раз в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [11:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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