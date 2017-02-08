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В Бердске 9 и 10 февраля на 5 минут отключат городские центральные тепловые пункты. Но потребители не почувствуют снижения температуры в помещениях, заверили на Комбинате бытовых услуг.
Коммунальщики намерены найти причину утечки тепла. Есть два варианта: либо случился прорыв, либо кто-то незаконно потребляет услугу.
Первоначально эту процедуру должны были провести 7 февраля. В администрации Бердска сообщали, что у некоторых потребителей будут снижены параметры отопления и горячей воды. В КБУ эту информацию опровергли. На качество услуг кратковременные отключения не повлияют.
Добавим, что под отключения попадут ЦТП, относящиеся к муниципальным котельным «Новая» и «Вега». То есть, практически по всему городу.
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