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Утечку тепла на сетях ищут коммунальщики Бердска

В Бердске 9 и 10 февраля на 5 минут отключат городские центральные тепловые пункты. Но потребители не почувствуют снижения температуры в помещениях, заверили на Комбинате бытовых услуг.

Коммунальщики намерены найти причину утечки тепла. Есть два варианта: либо случился прорыв, либо кто-то незаконно потребляет услугу.

Первоначально эту процедуру должны были провести 7 февраля. В администрации Бердска сообщали, что у некоторых потребителей будут снижены параметры отопления и горячей воды. В КБУ эту информацию опровергли. На качество услуг кратковременные отключения не повлияют.

Добавим, что под отключения попадут ЦТП, относящиеся к муниципальным котельным «Новая» и «Вега». То есть, практически по всему городу.

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Утечку тепла на сетях ищут коммунальщики Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [11:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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[12:25] Внимание! Хорошие новости!


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