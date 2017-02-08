Правительство Новосибирской области планирует расширить сотрудничество с Республикой Узбекистан, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе главы региона.

В Новосибирской области будет открыт оптово-розничный центр для расширения торговли плодоовощной продукцией из Узбекистана, а также увеличены встречные поставки в республику определенных групп товаров, производимых в нашем регионе. О взаимоотношении региона и Узбекистана шла речь на пресс-конференции 7 февраля с участием министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова

Министр отметил, что Новосибирская область из 20 млн тонн плодоовощной продукции, которая сегодня выращивается на территории Узбекистана, потребляет от 250 до 320 тыс тонн. Между тем, Новосибирск является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Сибири, откуда поставляется продукция в Кемеровскую, Омскую, Томскую области, Алтайский край. Поэтому сегодня открытие в регионе оптово-розничного комплекса плодоовощной продукции из Узбекистана является актуальным.

«Хилокский рынок сегодня ориентирован на структуру потребления мелкорозничной торговли, частного потребления. У сетевых структур совершенно иные требования к поступающей продукции, – отметил министр. – Новый проект закроет, в первую очередь, эту нишу, так как в Новосибирской области представлены федеральные и региональные торговые сети и другие структуры, которые вышли на совершенно иной уровень организации торговли и обслуживания населения».

Сейчас в Республике Узбекистан активными темпами развивается сельское хозяйство, где приоритетной государственной задачей является не только наращивание объемов, но и выращивание экологически чистых продуктов. «Поэтому опыт сибирских кампаний в области защиты растений, борьбы с вредителями, должен быть полезен нашим коллегам. Частично в этом направлении мы уже там представлены, и сейчас одной из задач является расширение сотрудничества в этом направлении», – отметил он.

Министр, в частности, сообщил: в ходе недавнего визита в Республику Узбекистан делегация Новосибирской области, которую возглавил Губернатор Владимир Городецкий, познакомилась с деятельностью одной из новосибирских компаний по производству специй и овощных смесей, которая приобретает почти 90% сушеных овощей, производимых в Узбекистане.

Николай Симонов подчеркнул: «Есть ряд отраслей, в которых мы могли бы быть полезны по встречным поставкам. В частности, есть спрос на биопрепараты для защиты растений и борьбы с вредителями. Кроме того, представители Узбекистана высказались, что на их территории будет востребована продукция из гофрокартона для производства тары и упаковки. В Новосибирской области, есть предприятия, производящие такой вид упаковки, и мы уже готовим предложения в данном направлении, чтобы начать переговоры».

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