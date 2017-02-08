На «Кубке Анны Богалий – SKIMiR» в Новосибирске во вторник состоялись спринтерские гонки. Биатлонисты бердской спортшколы «Восток» показали отличные результаты.

Торжественная церемония открытия второго этапа Всероссийский открытых соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — SKIMiR» прошла на Новосибирском биатлонном комплексе 7 февраля.

С приветственным словом к спортсменам из 30 городов России и Казахстана обратился Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

— Инициатива проводить «Кубок» родилась пять лет назад на нашей сибирской земле благодаря двукратной олимпийской чемпионке Анне Богалий. С каждым годом география соревнований становится шире. Радует, что юных участников, представителей потрясающего поколения, которое воспитывает характер, стремясь к достижению высоких результатов, становится все больше, — отметил губернатор. — Желаю вам удачи, стойкости и упорства в достижении цели!

Поздравила юных спортсменов, пожелав им удачи, и организатор соревнований, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. Она же потом награждала победителей и призеров гонок, в том числе спортсменов из Бердска

Гонки прошли в рамках 2–го этапа «Кубка Анны Богалий – SKIMiR». Юные биатлонисты выступали в четырех возрастных группах. Результаты спринта опубликовал портал biathlonrus.com:

Юноши 2000–2001 г.р. 1. ИВАНОВ Павел (Новосибирская область, г. Бердск, МБУ ДО ДЮСШ «Восток») — 19:01.8 (4) 2. ВАЛИЕВ Алмаз (Республика Башкортостан, г. Уфа, ГБУ СШОР По биатлону РБ) — 20:00.0 (3) 3. КУТУЗОВ Константин (Новосибирская область, г. Новосибирск, ЦСП по биатлону) — 20:07.5 (2)

Девушки 2000–2001 г.р. 1. ПАСТУХОВА Евгения (Новосибирская область, г. Бердск, МБУ ДО ДЮСШ «Восток») — 17:46 (0) 2. ГУЩИНА Анастасия (Новосибирская область, Новосибирск, ГАУ НСО «ЦСП по биатлону») — 18:13.4 (4) 3. СУШКИНА Нина (Новосибирская область, Новосибирск, ГАУ НСО «ЦСП по биатлону») — 19:27.5 (4)

Юноши 2002–2003 г.р. 1. ИРОДОВ Денис (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, МБУ ДО «ДЮСШ г.Горно-Алтайска») — 13:20.0 (1) 2. ИВЧЕНКО Вячеслав (Новосибирская область, г. Бердск, МБУ ДО ДЮСШ «Восток») — 13:34.2 (1) 3. ЛОРЕЙ Дмитрий (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, МБУ ДО «ДЮСШ г.Горно-Алтайска») — 14:01.6 (1)

Девушки 2002–2003 г.р. 1. ТУМАНОВА Татьяна (Алтайский край, с. Алтайское, Отделение по биатлону С.П.Тарасова) — 13:35.3 (0) 2. КУЗЬМИНА Полина (Красноярский край, г. Красноярск, Сибиряк) — 13:45.3 (1) 3. КОПОРУЛИНА Екатерина (Алтайский край, с. Алтайское, Отделение по биатлону С.П.Тарасова) — 14:05.2 (3)

Юноши 2004–2005 г.р. 1. КУЛЬГУСКИН Леонид (Алтайский край, с.Лесное Бийский район, Отделение по биатлону С.П.Тарасова) — 12:21.4 (0) 2. ОБРЕЗКОВ Алексей (Новосибирская область, г. Бердск, МБУ ДО ДЮСШ «Восток») — 13:24.3 (0) 3. ЛАВРУШИН Аким (Новосибирская область, г. Новосибирск, ЦСП по Биатлону) — 13:28.4 (0)

Девушки 2004–2005 г.р. 1. АРЗАМАСЦЕВА Полина (Челябинская область, г. Магнитогорск, СДЮСШОР №4 ЧУДО «СК «Металлург-Магнитогорск») — 11:38.7 (0) 2. ПРИЖИМОВА Анна (Новосибирская область, г. Бердск, ЦСП по Биатлону) — 11:50.5 (0) 3. ДМИТРИЕВА Валерия (Алтайский край, с. Алтайское, Отделение по биатлону С.П.Тарасова) — 12:05.4 (1)

Юноши 2006–2007 г.р. 1. ТРЕГУБОВ Антон (Новосибирская область, г. Черепаново, МЦРФКиС) — 9:02.5 (3) 2. КАЙРАТ Багахан (Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск, СДЮСШ им. К.Байболова) — 9:07.0 (1) 3. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ Сергей (Новосибирская область, г. Бердск, ЦСП по Биатлону) — 9:18.3 (2)

Девушки 2006–2007 г.р. 1. ВОЛОГЖИНА Анастасия (Иркутская область, рп. Большая Речка, администрация Большереченского муниципального образования ДЮСШ Иркутского района) — 8:39.9 (1) 2. ЕРШОВА Марианна (Новосибирская область, г. Бердск, МБУ ДО ДЮСШ «Восток») — 9:27.5 (1) 3. СПИЦИНА Анастасия (Новосибирская область, г. Бердск, МБУ ДО ДЮСШ «Восток») — 9:35.4 (2)

Справка

С 5 по 10 февраля на территории Новосибирского биатлонного комплекса проходит второй этап всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — SKIMiR». В соревнованиях принимают участие более 450 юных биатлонистов из Новосибирска, Новосибирской области, и множество команд из других регионов России: Челябинской, Иркутской, Омской, Псковской, Кемеровской, Вологодской, Свердловской и Сахалинской областей, Республик Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Горный Алтай, из Алтайского, Красноярского, Забайкальский края. Так же в этом году на Новосибирском этапе вновь участвует команда из Казахстана.

Спортсмены выступают в трех дисциплинах (гонка, спринт и смешанная эстафета). Соревнования проводятся среди четырех возрастных групп.

Третий этап «Кубка» будет проходить с 28 февраля по 5 марта в Южно-Сахалинске. Четвертый — с 20 по 27 марта в Мурманске.

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