В Бердске скоро начнется строительство нового вокзала. Это будет целый вокзальный комплекс, где будут останавливаться междугородние автобусы и электрички. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на собрании трудовых коллективов 7 февраля:

— Я думаю, это поможет создать удобства. Когда люди, которые подъезжают на своих любимых автомобилях и почти два часа добираются до Новосибирска, у них будет возможность оставить свой автомобиль на перехватывающей парковке под хорошим обслуживанием и охраной и проехать на электричке ровно по расписанию.

Новость о новом вокзале встретили бурными аплодисментами. В Бердске давно говорят о необходимости строительства нового вокзального комплекса, так как старое вокзальное помещение уже слишком мало, а автовокзал вообще находится на территории коммерческого объекта.

— Проект этот дорабатывается и готовится к реализации, — добавил Городецкий.

Появление удобного вокзала поможет разгрузить трассу М-52 в час пик. Ситуацию на дорогах облегчит и появление Восточного обхода (дорога от Искитима в сторону Новосибирска), строительство которого ведется третий год. Губернатор заметил, что работа по Восточному обходу продвигается медленно, но в этом году может ускориться. Появление новой дороги существенно облегчит жизнь бердчан, которые ездят на работу в Новосибирск.

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