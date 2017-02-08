Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Разгрузят трассу М-52 новый вокзал в Бердске и Восточный объезд

В Бердске скоро начнется строительство нового вокзала. Это будет целый вокзальный комплекс, где будут останавливаться междугородние автобусы и электрички. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на собрании трудовых коллективов 7 февраля:

— Я думаю, это поможет создать удобства. Когда люди, которые подъезжают на своих любимых автомобилях и почти два часа добираются до Новосибирска, у них будет возможность оставить свой автомобиль на перехватывающей парковке под хорошим обслуживанием и охраной и проехать на электричке ровно по расписанию.

Новость о новом вокзале встретили бурными аплодисментами. В Бердске давно говорят о необходимости строительства нового вокзального комплекса, так как старое вокзальное помещение уже слишком мало, а автовокзал вообще находится на территории коммерческого объекта.

— Проект этот дорабатывается и готовится к реализации, — добавил Городецкий.

Появление удобного вокзала поможет разгрузить трассу М-52 в час пик. Ситуацию на дорогах облегчит и появление Восточного обхода (дорога от Искитима в сторону Новосибирска), строительство которого ведется третий год. Губернатор заметил, что работа по Восточному обходу продвигается медленно, но в этом году может ускориться. Появление новой дороги существенно облегчит жизнь бердчан, которые ездят на работу в Новосибирск.

Новости smi2.ru

  • Хочу знать автора отключения светофоров на вокзале? (17)
  • Эшелон Победы прибыл в Новосибирск (5)
  • Штрафы за нарушение ПДД пойдут на безопасность на дорогах в Бердске (0)
  • Школьница приехала в Новосибирск к возлюбленному, когда ее в Саратове искали родители (6)
  • Что случилось на трассе около «Домала»? (25)
Разгрузят трассу М-52 новый вокзал в Бердске и Восточный объезд

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [10:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:50] 152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей

[12:35] #пляжнаш: Застраивают домиками муниципальный пляж в Бердске

[12:25] Внимание! Хорошие новости!

Все новости

[12:50] 152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей

[12:35] #пляжнаш: Застраивают домиками муниципальный пляж в Бердске

[12:25] Внимание! Хорошие новости!


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: