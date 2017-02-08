Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявили о намерении участвовать в президентской предвыборной гонке в 2018 году. Оба политика, которые позиционируют себя как оппозиционеры, хорошо известны электорату, и это, похоже, их единственная однозначно сильная сторона. И тот и другой участвовали в президентских выборах еще 1996 года.

4 февраля председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова объявила, что Григорий Явлинский начинает свою президентскую кампанию. Хотя формально Слабунова возглавляет партию, ее основателем и фактическим лидером является Явлинский. Он возглавлял общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму.

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году.

Сам политик не упускает случая напомнить о своих намерениях. Сразу после выборов в Госдуму на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Явлинский подчеркнул, что тверд в своем решении вновь начать борьбу за российское президентское кресло.

«Яблоко» также опубликовало манифест-обращение к молодежи, который перекликается с идеями предстоящей политической кампании. Среди них — «отменить призыв в армию и полностью перейти на контрактную систему комплектования вооруженных сил в ближайшие два года, договориться о безвизовом режиме со странами Шенгенского соглашения». Также «Яблоко» предлагает увеличение финансирования здравоохранения, образования, культуры, науки, искусства и массового спорта, отказ от цензуры в искусстве, интернете, СМИ.

Думские выборы прошли для «Яблока» не слишком удачно — партия не получила ни одного мандата, набрав всего 1,99% (чуть более 1 млн голосов). В 2011 году их результат был 3,43% (2,2 млн голосов).

Более того, «Яблоко» не перешло даже через 3-процентный барьер, а значит, осталось без государственного финансирования и больше не имеет право выдвигать своих кандидатов на региональные выборы без сбора подписей.

Последний раз партия имела фракцию в Государственной думе третьего созыва (1999–2003 годы). До 2007 года «Яблоко» сохраняло свое присутствие в Госдуме за счет отдельных депутатов — членов партии. Явлинский уже дважды участвовал в президентских выборах — в 1996 и 2000 годах. На выборах 2000 года политик набрал почти 6% голосов. В 2012 году Центризбирком отказал ему в регистрации.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, чье политическое движение тоже именует себя оппозиционным, о выдвижении в президенты объявил лично.

«В декабре будет 31-й съезд ЛДПР. После принятия постановления Совета Федерации о назначении выборов на март 2018 года мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР», — сказал он.

Жириновский является абсолютным рекордсменом по числу президентских кампаний среди всех кандидатов с 1991 года. Кампания 2018 года станет для него шестой. Политик пропустил только один избирательный цикл — 2004 года. Однако такой богатый опыт ничего ему не принес — Жириновский ни разу не набирал и 10%. На прошлых же президентских выборах он набрал чуть более 6% голосов.

А вот на думских выборах ЛДПР показала хороший результат, набрав 13,14%. Это всего на 0,2% меньше, чем набрали КПРФ. В итоге у ЛДПР третья по количеству депутатов фракция в парламенте РФ. Напомним, что в 2011 году партия проиграла не только коммунистам и ЕР, но даже «Справедливой России».

Если смотреть на количестве голосов избирателей, то ЛДПР, как и все другие парламентские партии, на думских выборах потеряли. Однако их потери были меньше других партий — всего 0,7 млн голосов.

Политолог Андрей Колядин считает, что и 64-летний Явлинский, и 70-летний Жириновский не хотели упустить время. Между тем скорее всего, какого-то сюрприза эти кандидаты в президенты не несут.

«Есть определенный набор персон, которые готовы баллотироваться до того момента, пока старческая немощь не позволит им участвовать в жестком режиме предвыборной кампании», — сказал эксперт. Колядин напомнил, что кампания — это поездки по регионам, регулярные выступления. Для этого нужно «здоровье двадцатилетнего», уверен собеседник «Газеты.Ru».

При этом, по мнению Колядина, в случае Жириновского такая заявка вполне обоснована. Его успехи и успехи ЛДПР неразрывно связаны, а сама партия неплохо показала себя на думских выборах. «В тот момент, когда Жириновский уйдет из партии, для нее это будет тяжелый удар», — добавил Колядин. Он уверен, что политик в достаточно хорошей форме, чтобы провести кампанию. В этом эксперта убеждают выступления Жириновского по ТВ и участие в различных шоу. «Ну, может, у него здоровья и не на 20 лет, но на 30», — считает эксперт.

Насчет Явлинского Колядин настроен более скептически. По его мнению, лидер «Яблока» слишком долго отсутствовал в «большой политике» и не факт, что его возвращение будет триумфальным.

Ранее о своем намерении поучаствовать в президентской кампании заявил оппозиционер Алексей Навальный. 4 февраля Навальный открыл в Санкт-Петербурге свой первый предвыборный штаб и провел пресс-конференцию. Помешать Навальному стать кандидатом в 2018 году может решение суда по делу о «Кировлесе» — 8 февраля будет вынесен приговор. Прокуратура просит для Навального пять лет условно. Даже если срок будет условным, в случае обвинительного приговора Навальный получит судимость по тяжкой статье. По закону это исключает его возможность участия в президентской кампании 2018 года.

Колядин считает, что в будущем в президентской кампании может появиться и еще один кандидат от демократических сил. Но, скорее всего, он проявится позже. Возможно, в ходе грядущих региональных выборов.

Источник: Газета.ру

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