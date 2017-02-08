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Сегодня, 1 февраля, вышел очередной номер газеты «Курьер.Среда.Бердск». Покупайте всего лишь за 12 рублей газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [09:55]
[12:50] 152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей
[12:35] #пляжнаш: Застраивают домиками муниципальный пляж в Бердске
[12:25] Внимание! Хорошие новости!
[12:50] 152 млн рублей на ул. Ленина могли забрать у Бердска из-за споров жителей
[12:35] #пляжнаш: Застраивают домиками муниципальный пляж в Бердске
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