В 2017 году в Бердске пройдет фестиваль песчаных фигур. Это событие анонсировал на собрании трудовых коллективов 7 февраля мэр Евгений Шестернин.

— Наступивший год объявлен в России годом экологии. Одним из важных вопросов является решение проблемы обрушения береговой зоны. Для этого общественным объединениям совместно с администрацией города и федеральными структурами необходимо провести работу по привлечению Бердска в федеральную программу по строительству защитных сооружений. А с целью привлечения внимания к этой проблеме провести в этом году в честь 80-летия Новосибирской области международный фестиваль песчаных скульптур, — отметил Евгений Анатольевич.

Напомним, что такой фестиваль уже проходил в Бердске в 2010 году на пляже «Старый Бердск». Десятки скульпторов тогда создали шедевры на тему «Сибирь безбрежная». Участвовал в фестивале и нынешний вице-мэр по строительству Петр Ким.

Фестивали песчаных фигур проводятся по всему миру и собирают тысячи гостей. В России самым масштабным событием такого плана является фестиваль в Санкт-Петербурге.

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