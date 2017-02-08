Во вторник, 7 февраля, в Законодательном собрании Петербурга одновременно прошло два мероприятия, посвященных проблемам образования и науки. Результатом первого — закрытого совещания спикера парламента Вячеслава Макарова с руководством петербургских учебных заведений — стало подписание обращения к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу РПЦ Исаакиевского собора, передает Ъ.

По итогам второго — заседания фракции Партии роста, посвященного конфликту между частью сотрудников и руководством Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ),— депутаты решили обратиться в прокуратуру и Министерство образования с просьбой провести проверку работы вуза.

Спикер регионального парламента Вячеслав Макаров собрал на закрытое совещание руководителей 23 высших учебных заведений Петербурга. Обсуждался на этой встрече в том числе вопрос передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. По итогам совещания руководители вузов и военных учебных заведений города подписали обращение к губернатору Георгию Полтавченко, в котором заявляют, что решение передать Исаакий церкви «полностью соответствует духу федерального законодательства и пожеланиям миллионов православных христиан».

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути — провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан»,— говорится в обращении.

Ректоры предложили ускорить процедуру передачи Исаакиевского собора и завершить ее к 16 апреля (к празднику Пасхи). При этом существующее распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, в котором прописан план мероприятий по передаче Исаакия, подразумевает, что процедура, требующая многочисленных согласований, в том числе и с Министерством культуры РФ, займет не менее двух с лишним лет. Кроме того, как неоднократно писал “Ъ”, предусмотренная законом процедура передачи религиозной организации государственного имущества Смольным и РПЦ до сих пор не соблюдена, хотя о том, что вопрос передачи собора церкви «решен», Георгий Полтавченко заявил еще в начале января.

Подписи под обращением к губернатору в том числе поставили председатель петербургского совета ректоров Владимир Васильев, проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев. Петербургские ректоры и раньше выступали в поддержку губернаторских решений о передаче городских религиозных сооружений в пользование церкви. В сентябре прошлого года, после того как Георгий Полтавченко отказал церкви в передаче Исаакиевского собора, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий искал поддержки именно у депутатов заксобрания и ректоров, с которыми провел закрытые встречи. Группа ректоров по итогам этой встречи обратилась к губернатору с просьбой посодействовать в передаче епархии Смольного собора (раньше он также находился в управлении ГМП «Исаакиевский собор»). А Вячеслав Макаров, хотя и не стал открыто критиковать отказ губернатора в передаче Исаакия, заявил тогда о необходимости соблюдения федерального закона о передаче церкви объектов религиозного назначения.

Сейчас же, после того как господин Полтавченко изменил свое решение, спикер петербургского парламента последовательно поддерживает передачу Исаакия РПЦ. На этой почве он вступил в конфликт с оппозиционными депутатами заксобрания от Партии роста, «Яблока» и «Справедливой России», которые сформировали протестную коалицию и выступают за сохранение Исаакия в статусе музея. Участник этой коалиции, депутат от Партии роста Максим Резник, заявил, что не считает подписанное обращение выражением позиции вузовского сообщества, «точно так же как мнение Виталия Милонова (депутата Госдумы.— “Ъ”) не выражает мнение всех православных».

Накануне, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Союз музеев России очередной раз открытым обращением выразил протест передаче Исаакия РПЦ. Музейщики сомневаются, что памятник всемирного культурного наследия не превратится в «конфессионально маркированный» объект.

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