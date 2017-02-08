В субботу, 11 февраля, Бердск вместе со всей страной стартует в рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017». Каждому участника — шапочка и стартовый номер в подарок.

Будет выдано 1500 шапочек и стартовых номеров, сообщили в городском управлении физкультуры и спорта. Бердск традиционно посетят гости из Искитима, Академгородка, Оби.

Согласно всероссийскому положению число стартов и возрастных категорий можно увеличивать. По традиции Бердск проводит старты для людей старшего возраста, для малышей от 7 лет и младше, для детей 8-10 лет, для людей с ограниченными возможностями и для семей.

«Лыжня России» за 34-летнюю историю своего проведения привлекла миллионы поклонников, превратилась в одно из самых массовых и популярных соревнований, знаменательное событие в жизни спортсменов России. В ней принимали участие многие известные спортсмены России.

Количество участников соревнования ежегодно увеличивается. В этом году, по примерным подсчетам Министерства спорта, в лыжной гонке будут участвовать полмиллиона россиян.

Программа гонки «Лыжня России-2017» в Бердске:

10:00 – 13:20 — регистрация участников; 11:10 – старт для детей 8-10 лет (2000 м); 11:20 – старт для семей (1000 м); 11:45 – торжественное открытие соревнований; 12:00 – старт для детей 7 лет и младше (500 м); 12:10 – VIP-забег (2000 м); 12:20 – старт для женщин и мужчин 1998 г.р. и старше (10 км); 12.30 – старт для мужчин 1999 г.р. и младше (5000 м); 12:35 – старт для женщин 1999 г.р. и младше (5000 м); 13:00 – массовый старт для всех желающих (3000 м); 13:20 – старт для участников старшего возраста женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет и старше — 2000 м; 13:40 – старт для людей с ограниченными возможностями (500 м).

Награждение

По результатам гонки отдельно среди женщин и мужчин от департамента физкультуры и спорта Новосибирской области грамотами (за 1-6 места) и медалями (за 1,2,3 места) награждаются участники в возрастных категориях: — 1999 г .р. и моложе; — 1998 г. р. и старше; VIP.

По результатам гонки отдельно среди мальчиков и девочек от отдела физической культуры и спорта Бердска медалями (за 1, 2, 3 места) и грамотами (за 1, 2, 3 места) награждаются участники в возрастной категории: 8-10 лет.

В остальных стартах победители не определяются. Все участники в возрастной категории детей 7 лет и младше, дети в составе заезда семей получают сладкий приз.

Каждый участник на старте получает сувенирную продукцию мероприятия (шапочку с фирменным логотипом лыжной гонки, а также нагрудный номер или номер-майку).

Впрочем, погода готовит лыжникам неприятный сюрприз, который может повлиять на массовость. По данным синоптиков, в субботу, 11 февраля, произойдет резкое понижение температуры воздуха днем до -22, ночью до 26 градусов ниже нуля. В воскресенье обещают усиление мороза. Днем будет минус 25, ночью — до -31.

Однако в бердском отделе физкультуры и спорта не сомневаются, что «матч состоится при любой погоде». И не сомневаются, что немало бердчан встанут на лыжню. В пользу этого говорит массовость на открытии лыжного сезона при температуре -26 градусов.

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