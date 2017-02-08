Свидетель обвинения по делу погибшего руководителя программы «Безопасный район» Павла Подъячева Андрей Константиновский и бывший понятой Никита Жиров в ходе очередного судебного заседания подтвердили факты нарушения прав общественника сотрудниками полиции в ходе задержания 12 марта 2015 года. Об этом сообщил Александр Галичанин, общественный защитник умершего в тюремной больнице активиста из Академгородка.

Дословно

«В частности, как заявил Андрей Константиновский, оперативники не предоставили Подъячеву медицинскую помощь (и не позволили это сделать самому Константиновскому), когда общественник «лежал на полу и просто умирал» в здании отдела полиции №10 «Советский» из-за повышенного давления. По данным Никиты Жирова, полицейские также на протяжении многих часов не давали Подъячеву позвонить адвокату.

«Его начали убивать методически. У него давление было жуткое. Я пытался вызвать скорую помощь, у меня отобрали телефон, – сообщил Константиновский в ходе заседания. – Конкретную цифру я не знаю, нам не дали измерить, телефон отобрали. Он лежал на полу и умирал просто! На полу в РОВД, прямо на полу, реально. Телефоном не разрешили воспользоваться, скорую я вызвать не смог».

По словам Константиновского, он помогал в последние месяцы перед арестом Павлу Подъячеву заниматься его общественными проектами, в том числе на своей машине регулярно подвозил руководителя программы «Безопасный район» по делам. В последний раз он привез гражданского активиста на встречу с Владимиром Толстых, помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области, академика Николая Похиленко, закончившуюся арестом.

Заодно задержали и самого Константиновского, который в это время сидел в машине на улице и ждал Подъячева. Через некоторое время их обоих увезли в здание ГУ МВД по Новосибирской области на улице Серебренниковской, продержали несколько часов и ночью вернули в Советский район, уже в ОП №10 «Советский» (где Подъячев как раз «лежал на полу и умирал»). Под утро Константиновского выпустили (и сделали свидетелем), а создатель «Безопасного района» остался за решёткой. Вскоре после этого общественника госпитализировали с инфарктом в ЦКБ, но затем почему-то взяли под стражу, где Подъячев и содержался до своей смерти 21 ноября 2016 года.

«Он красный был как рак, – рассказал Константиновский, описывая момент, когда их с Подъячевым везли днём в центр города после ареста на полицейской «ГАЗели». – Когда давление зашкаливает, немыслимые вещи кругом, плохо было человеку».

По словам свидетеля, фактически всё это время Павел Подъячев оставался в наручниках, хотя не оказывал сопротивления и вёл себя тихо. То, что общественник не оказывал сопротивления, подтвердил и Никита Жиров, который на тот момент был студентом и по просьбе полицейских стал понятым.

«На здоровье, я помню, он жаловался, что давление у него 200», – отметил Жиров в ходе судебного заседания. Однако, по его словам, оперативники никак не реагировали, никакую помощь не оказывали, лекарств не давали и скорую помощь не вызывали.

«Когда мы зашли, Подъячев говорил полицейским: «Я даже не сопротивлялся, меня уронили на пол, зачем, если я даже не сопротивлялся?». На что сотрудник ОМОНа ответил: вы полезли в карман, мне показалось, что у вас там оружие может быть, – рассказал бывший понятой. – В соответствии со статьёй, если возникает опасность для сотрудников полиции, можно применять физическую силу. Когда адвоката потребовал Подъячев, ему Аксёнов (имеется в виду старший оперуполномоченный ГУ МВД по Новосибирской области, подполковник полиции Василий Аксёнов, руководивший задержанием Подъячева – прим. А. Г.) сказал: адвоката предоставим, но чуть попозже, сейчас протокол составим, дадим вам возможность связаться».

Как сообщил Жиров, Подъячев просил адвоката, отказывался подписывать протокол без защитника, но сделать звонок ему не давали. И сам Жиров так и не увидел этого момента (общественнику разрешили позвонить адвокату только на следующий день, 13 марта 2015 года – прим. А. Г.).

Стоит отметить, что Никита Жиров уже дал подобные показания в июне 2016 года при предыдущей судье Анжелике Носовой: – Подъячев просил предоставить адвоката. Сотрудники не отказывались, но и не давали возможность, говорили ему немного подождать. Они оттягивали этот момент, в итоге я так и не знаю, был ли предоставлен Подъячеву адвокат.

– Подъячев просил дать ему возможность позвонить адвокату. При мне сотрудники полиции не разрешили Подъячеву позвонить адвокату. Он только просил сделать телефонный звонок. Он говорил: «Я имею право на один телефонный звонок, дайте возможность». При мне ему такой возможности не предоставили.

– Мне кажется, что он всё время был в наручниках. Подъячев говорил, что у него давление. Когда мы ехали, он сказал сотруднику о том, что плохо себя чувствует, что у него давление. Я слышал об этом один раз, может быть, он и раньше говорил сотрудникам о состоянии здоровья. …было заметно, что он некомфортно себя чувствует.

Показания Никиты Жирова послужили одним из оснований для обращения в различные правоохранительные органы с требованием привлечь виновных в нарушении прав Павла Подъячева к ответственности. Обращение в службу собственной безопасности МВД привело к началу проверки силами данного ведомства.

Любопытно, что в ходе процесса Андрей Константиновский предположил (хотя и оговорился, что не может этого формально доказать) личную заинтересованность сотрудников полиции в аресте и изоляции Павла Подъячева. По его словам, в здании ГУ МВД по НСО отношение оперативников начало теплеть. Спустя 6 часов после задержания ему даже сказали вызвать такси, чтобы он мог уехать с руководителем «Безопасного района» домой. Однако затем ситуация почему-то резко изменилась.

«Сначала эти опера показывали нам видео, как задерживали какого-то преступника, хохотали, смеялись, – рассказал Константиновский. – Я слышал, как Подъячев рассказывал, что он делает, про видеонаблюдение. Ему задавали вопросы, даже специального характера. Нормальный живой разговор. Потом что-то случилось, пришел человек, представившийся полковником, опера молодые задёргались, занервничали. Мне показалось, что либо кто-то позвонил, либо сказал, топнул ногой – и всё изменилось за секунду. Соответственно, и такси уже не надо. И нас повезли в Советское РОВД, и совсем по-другому начали разговаривать, через губу».

Следующее судебное заседание состоится 15 февраля в Советском районном суде Новосибирска, рассказал Галичанин.

Справка

Павел Подъячев занимался общественной деятельностью в новосибирском Академгородке с 2005 года. Под его руководством в 2007 году была построена крупнейшая детская площадка на ул. Золотодолинской, совместно с Новосибирским государственным университетом проводились фестиваля Art&Music, создана система общественного видеонаблюдения и так далее.

Также Павел Подъячев с 2012 года занимался борьбой с коррупцией, в частности организован сайт – гражданская карта коррупционных «горячих точек» НСО. В марте 2015 года общественник был арестован по обвинению в том, что он якобы вымогал 2 млн рублей у депутата Законодательного собрания Новосибирской области, академика Николая Похиленко. Павел Подъячев вину не признавал и настаивал, что он сам стал жертвой провокации коррупционеров.

С февраля 2016 года уголовное дело рассматривалось в Советском районном суде Новосибирска судьей Анжеликой Носовой. Несмотря на многочисленные ходатайства общественников, предпринимателей и чиновников, работавших с Подъячевым, гарантии залога размером до 1,5 млн рублей и медицинские документы, судья Носова последовательно отклоняла все просьбы об освобождении руководителя «Безопасного района».

21 ноября 2016 года он скончался от инсульта в тюремной больнице. Суд по делу против гражданского активиста продолжился и после его смерти, поскольку реабилитации Павла Подъячева добивается его сын Анатолий. В начале декабря после многочисленных публикаций дело было изъято у судьи Носовой и передано для рассмотрения судье Сергею Самулину.

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