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Из ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» (ЦНИИОИЗ) Минздрава России уволили ведущего научного сотрудника отделения экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения Дениса Рощина, участвовавшего в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии.
Как рассказал Рощин Дождю, днем 7 февраля ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что увольняют из-за участия в подготовке меморандума. При этом в соответствующем приказе (копия есть в распоряжении Дождя) говорится, что он увольняется по собственному желанию.
Рощин — единственный соавтор меморандума из числа сотрудников НИИ.
Связаться с председателем ученого совета ФГБУ, экс-министром здравоохранения Владимиром Стародубовым, подписавшим приказ об увольнении Рощина, Дождю пока не удалось.
Ранее, комментируя меморандум, Стародубов говорил, что гомеопатию нужно изучать и радикального запрета на нее быть не должно. «Я тоже считаю, что, наверное, одномоментно запрещать нельзя. Нужно изучать этот вопрос и прийти в итоге к какому-то консолидированному мнению. Я не сторонник гомеопатии, но и не сторонник радикального решения по гомеопатии», — сказал он.
Гомеопатия — альтернативная медицинская практика, основанная на лечении сверхмалыми дозами препаратов, которые в больших дозах вызывают симптомы болезней, с которыми они призваны бороться.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук представила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Авторы документа советуют министерству здравоохранения и врачам отказаться от лечения гомеопатическими средствами и указывать на упаковке, что они неэффективны.
Федеральная антимонопольная служба поддержала меморандум и заявила, что сможет выполнить рекомендации, если Минздрав внесет соответствующие изменения в законодательство.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения таких методов лечения в России.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [08:45]
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