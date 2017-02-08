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Уволили из Минздрава соавтора меморандума о лженаучности гомеопатии

Из ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» (ЦНИИОИЗ) Минздрава России уволили ведущего научного сотрудника отделения экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения Дениса Рощина, участвовавшего в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии.

Как рассказал Рощин Дождю, днем 7 февраля ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что увольняют из-за участия в подготовке меморандума. При этом в соответствующем приказе (копия есть в распоряжении Дождя) говорится, что он увольняется по собственному желанию.

Рощин — единственный соавтор меморандума из числа сотрудников НИИ.

Связаться с председателем ученого совета ФГБУ, экс-министром здравоохранения Владимиром Стародубовым, подписавшим приказ об увольнении Рощина, Дождю пока не удалось.

Ранее, комментируя меморандум, Стародубов говорил, что гомеопатию нужно изучать и радикального запрета на нее быть не должно. «Я тоже считаю, что, наверное, одномоментно запрещать нельзя. Нужно изучать этот вопрос и прийти в итоге к какому-то консолидированному мнению. Я не сторонник гомеопатии, но и не сторонник радикального решения по гомеопатии», — сказал он.

Гомеопатия — альтернативная медицинская практика, основанная на лечении сверхмалыми дозами препаратов, которые в больших дозах вызывают симптомы болезней, с которыми они призваны бороться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук представила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Авторы документа советуют министерству здравоохранения и врачам отказаться от лечения гомеопатическими средствами и указывать на упаковке, что они неэффективны.

Федеральная антимонопольная служба поддержала меморандум и заявила, что сможет выполнить рекомендации, если Минздрав внесет соответствующие изменения в законодательство.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения таких методов лечения в России.

Новости smi2.ru

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Уволили из Минздрава соавтора меморандума о лженаучности гомеопатии

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [08:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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