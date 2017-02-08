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Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!

В низкой успеваемости своих детей родители, как правило, винят учителей либо списывают все на знакомый многим термин СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Но в действительности в большинстве случаев у ребенка просто есть проблемы с памятью, вниманием и умением быстро и качественно воспринимать информацию. Также многих родителей волнует то, что дети сейчас почти не читают, а полностью погружены в свои гаджеты.

Сертифицированный бизнес-тренер, психолог, учредитель школ скорочтения Шамиль Ахмадуллин рассказал о существующих методиках, благодаря которым любой ребенок может стать успешным.

Шамиль Тагирович, современные родители часто сталкиваются с одной и той же проблемой: дети не хотят читать, плохо усваивают информацию и, как следствие, плохо успевают в школе. На ваш взгляд, в чем причина такой проблемы? — Большинство родителей помнят свое детство, в котором чтение было не только обязательно, но и доставляло им определенное удовольствие. Пытаясь привить любовь к чтению у своего ребенка, родители заставляют его читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам, не понимая, что проблемой являются низкий уровень внимания и памяти и неумение ребенка правильно получать и воспринимать информацию. Во многом это проблема не конкретного ребенка, а всей современной образовательной системы, которая еще не успела перестроиться на современный лад. Например, еще пару сотен лет назад мастер в каком-либо деле мог передать знания своему сыну, и тот, имея лишь эти знания, мог комфортно и безбедно прожить всю свою жизнь. Сейчас же актуальны не сами знания (количество информации в мире удваивается каждые два года), а умение их быстро добывать, усваивать и использовать. И самым полезным навыком становится скорочтение, овладеть которым необходимо именно в детском возрасте.

У вас есть своя методика обучениям скорочтению? — Да, и основана она на собственном опыте и знаниях, полученных не только в России, но и зарубежом. Вопрос скорочтения меня интересовал еще со студенчества. Я прошел, наверное, все тренинги по скорочтению на территории современного СНГ и несколько тренингов в Штатах и в Германии и понял, что в действительности обучиться скорочтению можно. На основе своего опыта создал собственную методику, с помощью которой успешно обучаю взрослых.

Кто ваши ученики? — Владельцы бизнеса, топ-менеджмент и менеджмент среднего звена — именно те, кому в рамках их профессии приходится работать с огромными потоками информации. Владение скорочтением — конкурентное преимущество

Как вам пришла в голову идея обучать этому детей? — Большинство моих взрослых учеников готовы платить баснословные суммы и тратить много времени на обучение скорочтению, потому что они понимают, что это в дальнейшем сэкономит им намного больше времени и позволит заработать намного больше денег. И я подумал: «Нельзя ли обучать этому детей? Ведь обучаемость у детей намного выше, чем у взрослых! А так как обучение проходит в игровой форме, то детям это явно должно понравиться». Мы провели небольшой эксперимент: собрали контрольную группу детей в количестве пяти человек. Я адаптировал курс с учетом психологических особенностей детей, и мы начали эксперимент. Возраст группы был от 7 до 15 лет. За 10 занятий скорость чтения группы возросла в 2,36 раза, это при том что и понимание текста значительно увеличилось. Худшим результатом было увеличение скорости в 1,9 раза. Но мы тестировали не только скорость чтения, но и сравнили показатели памяти и внимания. И диагностика показала их существенное увеличение. Это послужило основой для того, чтобы мы открыли детскую школу скорочтения в Казани и успешно обучали детей этому навыку.

Ваш тренинг настолько эффективен? — Да. Результаты действительно великолепные.  Зимой ко мне даже обратилось московское издательство с просьбой описать тренинг и выпустить книгу. В начале мая вышла моя книга «Как  научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное?»  Это первая в России книга по детскому скорочтению. И интерес к ней просто колоссальный. Весь тираж распродался менее чем за один месяц. Это говорит о явном интересе к теме и тренингу.

А на какие проблемы чаще всего жалуются родители ваших учеников? — В основном это низкая концентрация внимания, плохая память и низкая успеваемость в школе. Но достаточно много ребят, которых родители приводят, чтобы просто обучиться этому навыку, потому что понимают, что дети, владеющие им, получают огромное конкурентное преимущество по сравнению с остальными. И особенно много тех, кто пророчит своему ребенку блестящее будущее владельца серьезного бизнеса, политика или специалиста экстра-класса.

Бывает ли так, что дети не получают результат? — Да, бывают редкие исключения. Нужно понимать, что это не какая-то магия или волшебство, а конкретный навык, и нужно желание и интерес самого ребенка.. К тому же, мы даем гарантию на результат, и возвращаем деньги, если после первых двух занятий родитель решает, что тренинг не дает эффекта его ребенку. Я понимаю, что на рынке детских образовательных и тренинговых услуг такого никто не делает, но мы работаем на результат.

Как попасть в вашу школу? — Сначала мы приглашаем родителя с ребенком на собеседование, чтобы оценить текущий уровень ребенка и скорректировать индивидуальную модель обучения. Записаться на собеседование в Бердске вы можете, позвонив по телефону +7 (383) 213-38-80 или оставив заявку на сайте www.berdsk.turboread.ru, на котором, кстати, можно подробнее ознакомиться с нашим курсом.

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Новости smi2.ru

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Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [08:35]

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[12:25] Внимание! Хорошие новости!


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