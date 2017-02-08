Жители Новосибирской области в декабре 2016 года взяли ипотечные кредиты на общую сумму 4,4 млрд рублей. Это рекордный объем с июня 2014 года, когда объем выдачи ипотеки в регионе составил 4,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе сибирского управления Банка России.

В целом за 2016 год в Новосибирской области выдана 21 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 33,4 млрд рублей. Количество займов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27% (в 2015 году выдано около 16 тыс. ипотечных кредитов), объем выдачи – на 31% (в 2015 году выдано кредитов на 25,6 млрд рублей).

По данным на 1 января 2017 года, средний ипотечный кредит жителя Новосибирской области взят на 16 лет, средний размер кредита – 1,6 млн рублей.

– Декабрь прошлого года стал последним месяцем действия госпрограммы субсидирования процентов по ипотечному жилищному кредитованию. Это и объясняет повышенный спрос жителей региона на ипотеку: объем выдачи в декабре на треть превысил ноябрьские значения. Больший объем ипотеки жители Новосибирской области получали только в июне 2014 года и в декабре 2013 года, – пояснила и. о. начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В прошлом году средняя ставка по ипотеке в НСО снизилась с 13,2% до 12,5% и практически сравнялась с уровнем 2014 года (12,4%).

На 1 января 2017 года накопленный портфель ипотечных кредитов, выданных жителям Новосибирской области, достиг 109 млрд рублей, это на 12% больше, чем на начало прошлого года. При этом доля просроченной задолженности по ипотечному жилищному кредитованию снизилась с 1,4% до 1,3%.

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