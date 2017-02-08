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«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — говорится в обращении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
«Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба детского омбудсмена.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские родители тоже озабочены распространением среди детей опасной игры. Дорожные полицейские Бердска всерьез заинтересовались условиями «Беги или умри». В сети они нашли видеоролики, где дети бросаются под колеса машин.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Белькова, инспектор по пропаганде бердского отдела ГИБДД, в городе пока таких диких случаев не зарегистрировано. Однако, чтобы рискованная затея не стала причиной гибели, юным бердчанам напомнят об опасности игр на дорогах. К школьникам начального звена они придут в классы, а ребят постарше ждет киносеанс от дорожной инспекции.
По мнению психологов, игра — это еще один способ подростков выделить себя из общей массы. Психологи предлагают больше контактировать с детьми, больше узнавать, чем они живут.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [08:10]
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