Автором утвержденной эмблемы является Юрий Бурика. При разработке символики им учитывалась стилистика герба и флага Новосибирской области, а также принятого региональным министерством экономического развития в 2015 году фирменного стиля области. Цветовое наполнение знака, по задумке Юрия Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования, «Гордимся прошлым, создаем будущее!».

Согласно концепции празднования 80-летия региона юбилейный год условно разделен на пять тематических этапов, в течение которых предусмотрено проведение мероприятий различной направленности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего в плане по подготовке и проведению празднования на данный момент 140 мероприятий. Это общественные, культурно-массовые, патриотические, памятно-мемориальные, информационные, издательские и спортивно-оздоровительные мероприятия, среди которых — конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, международные форумы, конференции и презентации, уроки по регионоведению в учебных заведениях области, встречи учащихся с известными жителями региона.

Разработаны варианты эмблемы для использования предпринимателями на сувенирной продукции.

Справка

28 сентября 1937 года ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край. Эта дата и считается официальным днём рождения Новосибирской области. В нынешнем году регион будет отмечать 80-летие со дня образования. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных этой дате, возглавляет Губернатор Владимир Городецкий. Соответствующий план мероприятий по подготовке и проведению празднования утвержден распоряжением главы региона от 25.05.2016 года.

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