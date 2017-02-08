Минпромторг России рассчитывает доработать с Минфином и запустить программу адресной продовольственной помощи населению. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы получили поддержку Минэкономразвития, рассчитываем, что с министерством финансов доработаем эту программу… Лучше предоставлять адресную поддержку определенным категориям граждан, которые будут обязаны потратить эти деньги, так как это не накопительная система. Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают»,— сообщил Мантуров.

Он отметил, что таким образом появляется мотивация приобретать здоровое питание и поддерживать занятых в агропромышленном секторе промышленников. «Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой»,— добавил он.

Стратегия продовольственной помощи была разработана в 2015 году. Предполагается, что малоимущим на специальные карты будут перечислять баллы — эквиваленты денежных средств, передает Ъ. На них можно будет купить продовольствие российского производства. Власти оценивали программу в 140 млрд руб.

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