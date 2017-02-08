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Пропал без вести высокий подросток в Новосибирске

Отделом полиции №6 «Октябрьский» Новосибирска разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Гудовский Дмитрий Павлович, 09.04.2001 г. р. Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, 6 февраля 2017 года около 20.00 вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.

Был одет в пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Гудовского, просим обратиться в отдел полиции №6 «Октябрьский» по телефонам: 266-02-02, 232-17-53, 8-913-479-35-36.

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Пропал без вести высокий подросток в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [07:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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