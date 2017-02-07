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Реклама запрещенного допинга

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Наблюдатель:

По ТВ рекламируют запрещенный в США и ЕС допинг )))

Новости smi2.ru

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Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [20:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:00] Реклама запрещенного допинга

[19:50] У нас беспорядок, а дети виноваты

[17:55] Городецкий: Как Бердск погасит долг в 154 млн за газ? Напишет слезливые пис...

Все новости

[20:00] Реклама запрещенного допинга

[19:50] У нас беспорядок, а дети виноваты

[17:55] Городецкий: Как Бердск погасит долг в 154 млн за газ? Напишет слезливые пис...


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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

07 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 79%

08 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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