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У нас беспорядок, а дети виноваты

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Родитель:

ОРВИ и грипп вовсю еще бушует, детей очень много болеет. Если бы вовремя закрывали классы/школы на карантин, возможно, не столько детей заболело.

Заболевают партиями… В классе было всего 10 человек из 30. Никто не закрыл класс на карантин. Почему? Все пишут, что следят за эпидситуацией? Кто конкретно! следит? Учитель? Директор? Мэр? Глав.врач? или родителям надо бегать? Разве сведения из детполиклиники никуда не стекаются? Надеются на директоров школ? Так им выгодно не закрывать школы на карантин: это же учебные программы придется перекраивать.

Как всегда у нас беспредел и беспорядок. А дети виноваты..

Новости smi2.ru

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  • Эпидемия гриппа придет в Бердск вместе с потеплением (2)
  • Скончалась 5-летняя девочка от вирусной инфекции в Новосибирске (0)
  • Первый в этом учебном году карантин объявили в двух школах Бердска (0)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [19:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

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