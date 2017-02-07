Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выступил сегодня, 7 февраля, на собрании трудовых коллективов Бердска. В целом он положительно оценил работу местной власти и городского сообщество. Но не обошлось и без критики, которая, впрочем, была не столько в адрес действующей, сколько в адрес прошлой администрации Бердска.

В частности, Владимир Филиппович вспомнил ситуацию с концессией городских котельных. Напомним, недавно мэрия доказала в суде, что соглашение с «Багирой-М» о передаче теплоэнергетического комплекса недействительно.

— Сегодня Евгений Анатольевич (Шестернин — глава Бердска) так со вздохом говорит: «Наконец-то закончились судебные разбирательства». А я вспоминаю 2015 год. Мы тогда приехали всем правительством к вам, в Бердск, и рассмотрели ряд хозяйственных вопросов, в том числе и о концессии. И нам так вдохновенно о ней доложил министр ЖКХ области, другой, правда, но какая разница! (имеется в виду Денис Вершинин — прим. ред.). Что, мол, вот, разработали концессию, идеальный вариант, правильный вариант. Тогда встает руководить мэрии то же самое подтверждает (и.о. главы Андрей Михайлов), депутатский корпус тоже подтверждает. А сегодня с радостью: «Наконец-таки освободились от «Багиры-М»! К чему такие шараханья по два-три года? Некомпетентность. И некомпетентность правительства… Это не только наша стезя. Но это я к чему? Сегодня выверенней надо относиться к привлечению инвестиций, — подчеркнул Городецкий.

Губернатор обратил внимание на то, что ТЭК Бердска сегодня необходимо модернизировать. Он выразил надежду на то, что администрация города «сделает выводы из плохого». А также посоветовал не надеяться на государственные деньги для этих целей.

Но прежде, чем идти вперед, коммунальному комплексу Бердска необходимо разобраться со старыми проблемами. Городецкий сделал особенный акцент на том, что Комбинат бытовых услуг имеет огромную задолженность за газ — 154 млн рублей.

— Да, это не сегодня сложилось, и не в 2016 году, это объективная правда. Она не прибавилась — задолженность. Она сложилась три-четыре года назад. Но она сложилась здесь, когда люди платили вовремя за коммунальные услуги в своем большинстве. А за газ, кто-то считал, не надо платить. И власть была при месте. Вся власть — и депутатская, и исполнительная. И мы сегодня имеем эту ношу. Как вы будете? Слезливые письма писать губернатору? «Помогите»… Мы помогали в 2015 году — миллионов по 70. В этом году выплатили 27 млн как выпадающие доходы, объективно оцененные. Да, мы и в этом году миллионов 30 выплатим, как выпадающие. А что сделать со 150 миллионами? Кто их компенсирует, возвратит? — с резкостью в голосе обратился к местным чиновникам губернатор.

По словам Владимира Филипповича, Новосибирская область должна «Газпрому» более миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался на встрече Городецкого с главой госкорпорации Алексеем Миллером.

— При коммунизме так не жили, и таких правил не может быть. Мы отдали услуги, а платить кто будет? Потребить-то потребили, — пересказал губернатор суть разговора с «Газпромом».

Глава региона сказал, что ждет предложений от Шестернина — как погасить долги.

— Оказать поддержку? Только когда вы покажете участие города в той беде, которую сами сотворили здесь. Вот это будут принципы правильные и честные.

Вопрос погашения долгов за газ губернатор назвал для Бердска приоритетным.

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