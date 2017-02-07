Свежевыкрашенные стены, побеленные потолки, новая мебель и сантехника — результат ремонта в детском стационаре, который начался в конце августа 2016 года. С нового года в обновленные палаты снова вернулись пациенты, которых на время работ разместили в других корпусах горбольницы. «Курьер. Среда. Бердск» побывал в обновленном педиатрическом отделении.

На четвертом этаже здания, где находится стационар, все пациенты по палатам — строгий карантин: в Бердске бушует ОРВИ, и именно здесь лечат от сезонных инфекций малышей и подростков. Медики ведут этажом ниже, чтобы показать, как преобразилось отделение.

— Ремонт носит название «косметический», но проведен он в большем объеме и глубже. Не только зашпаклеваны и покрашены стены, но и заменены раковины, палаты оснащены новой мебелью, полностью заменены матрасы, подушки, постельное белье, — говорит Надежда Шахатова, заместитель главврача по медицинской части бердской ЦГБ.

Всего детская больница рассчитана на 45 коек, которые редко пустуют. Помощь нужна ребятам самого разного возраста — от 0 до 18 лет, поэтому о более комфортных условиях для своих подопечных врачи мечтали давно. Самые маленькие пациенты — младенцы, говорит и.о. заведующей педиатрическим отделением Татьяна Рябкова. В специальной палате для крох есть кроватки с лампами для фототерапии и пеленальные столики, а для родительниц — койки, платяной шкаф и тумбочки — все новое.

— Вот неонатальная палата, — открывает дверь Татьяна Сергеевна. — Выхаживаем бердских детей, кто из роддома выписывается, и тех, кого переводят к нам из областной больницы на второй этап выхаживания, из перинатального центра.

В комнатах для малышей находятся двумя парами по схеме «мать и дитя». Но есть и палаты, где вовсе лежит один пациент с кем-то из родни. Двухлетний Макар показывает на животик — лечат его уже почти неделю. Похоже, что мальчуган чувствует себя, как дома, играет и рисует.

— Нам хорошо, тепло, светло. Мы одни в палате, но нам не скучно, нам некогда скучать, — с улыбкой говорит его мама Лена.

Подростки, которые могут обходиться без родительского присмотра, лечатся одни в четырехместных палатах. Роман заботой докторов и обстановкой в палате доволен. «В принципе нормально, уютно, только холодновато немного, я вот — в кофте», — сетует юноша.

— Здесь пациентов кормим, у нас четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Готовятся диетические столы, фруктовое пюре для пациентов до года, — показывает обновленную столовую Татьяна Рябкова. — Здесь не только привели в порядок стены и потолок, но и закупили столы и стулья. — Холодильник для продуктов пациентов, микроволновая печь, чайник, чтобы был кипяток.

Особая радость для врачей — лампы ионизирующего облучения. Такие приборы установили в каждой палате, чтобы дезинфицировать воздух. Теперь пациентам не нужно покидать свое место на время кварцевания. Стоит такой убийца микробов экспертного класса около 30 тыс. рублей.

— Вот эти лампы ионизуирующего облучения пришли на место старых ламп — кварцевых, использование которых не предполагало пребывание пациента в палате. Сейчас они здесь могут находиться, при этом идет обеззараживание воздуха достаточно интенсивное. Эта лампа может работать в круглосуточном режиме, — довольна приобретением Надежда Шахатова.

По словам Надежды Александровны, в этом году ремонты пройдут еще в нескольких корпусах горбольницы. Преображение ожидает взрослые и детские поликлиники, инфекционный корпус и здание бывшей химзаводской больницы, которое перешло в собственность ЦГБ.

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