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Объединение народных экскурсоводов скоро появится в городском историко-художественном музее Бердска.
Участниками объединения могут стать бердчане всех возрастов. Но группы поделят на молодежные и старшего поколения.
— Кто может рассказать об истории Бердска интереснее, чем те люди, которые были участниками событий. Какие-то изюминки могут внести в рассказ только те, кто рос и жил в городе. Кто строил дома, высаживал деревья на улицах. Помимо того, что мы будем собирать информацию о городе, мы будем проходить и учить теоретические основы экскурсионного дела. Более того, в недалеком будущем мы будем проводить благотворительные экскурсии и экскурсии на платной основе для тех людей, которые приехали в наш город. Поэтому всех, кто готов поделиться знаниями об истории Бердска, мы будем рады принять в объединение народных экскурсоводов, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий Марина Янеева.
Еще одно народное объединение, которое откроется в музее, — совет старожилов Бердска. Тех, кто родился в старом Бердске. Тех, у кого свежи детские воспоминания о том, каким был старый город, какими были его улицы и дома, что происходило в жизни бердчан.
— Это особо уважаемые люди в нашем музее. В будущем предполагаются их встречи, обмен опытом и сбор информации, — говорит Рехтина.
Отдельный музейный проект посвящен бердским коллекционерам. Он будет реализован в сентябре этого года.
— Проект носит название «Все по 50». Но это не значит, что мы будем продавать коллекцию с молотка по 50 рублей. Это значит, что мы будем приглашать тех коллекционеров, у которых собрано не менее 50 предметов. Мы отберем коллекции, сделаем выставку. И каждый коллекционер для всех желающих расскажет о своей коллекции, — объясняет Рехтина.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [17:05]
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