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Водитель мэра Новосибирска привлечён к административной ответственности за парковку на тротуаре. Об этом в facebook.com написал очевидец Алексей Носов.
— Нечастый пример в практике ГИБДД. Мне известны только три подобных случая: в Омске, в Перми и в Берёзовском, — сообщает Алексей.
23 декабря он направил электронное обращение на сайт ГИБДД, 2 февраля был получен ответ, что водитель автомобиля Audi A8 г/н О101ОО 154 привлечён к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
— Ничего личного. Во-первых, перед законом все равны, — уверен Носов. Он зафиксировал стоящую на тротуаре мэрскую машину возле Новосибирской областной научной библиотеки. В этот же день общественник подал заявление в ГИБДД, приложил фото увиденного и попросил полицейских провести проверку нарушения ПДД.
В ответе не указана статья КоАП, которую нарушил водитель мэра. Однако известно, что, согласно КоАП, наказанием за парковку на тротуаре является штраф 1000 рублей (пункт 3 статьи 12.19).
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [16:40]
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