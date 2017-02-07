Водитель мэра Новосибирска привлечён к административной ответственности за парковку на тротуаре. Об этом в facebook.com написал очевидец Алексей Носов.

— Нечастый пример в практике ГИБДД. Мне известны только три подобных случая: в Омске, в Перми и в Берёзовском, — сообщает Алексей.

23 декабря он направил электронное обращение на сайт ГИБДД, 2 февраля был получен ответ, что водитель автомобиля Audi A8 г/н О101ОО 154 привлечён к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

— Ничего личного. Во-первых, перед законом все равны, — уверен Носов. Он зафиксировал стоящую на тротуаре мэрскую машину возле Новосибирской областной научной библиотеки. В этот же день общественник подал заявление в ГИБДД, приложил фото увиденного и попросил полицейских провести проверку нарушения ПДД.

В ответе не указана статья КоАП, которую нарушил водитель мэра. Однако известно, что, согласно КоАП, наказанием за парковку на тротуаре является штраф 1000 рублей (пункт 3 статьи 12.19).

Новости smi2.ru