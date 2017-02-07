В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Новосибирской области дан старт акциям «Финансовая азбука» для сотрудников и читателей муниципальных библиотек. Первая лекция прошла в искитимской межпоселковой библиотеке, где на базе Центра правовой информации общественники познакомили собравшихся с азами финансовой безопасности, сообщает «ВесьИскитим».

«Финансовая азбука» проводится активистами проекта ОНФ «За права заемщиков» в Новосибирской области в коллективах новосибирских предприятий, учебных заведений, бюджетных учреждений, поликлиниках и больницах с апреля 2016 г. Летом инициатива, направленная на обеспечение финансовой грамотности и безопасности граждан в вопросах кредитования, стартовала удаленно с помощью интернета для жителей отдаленных населенных пунктов.

«Теперь пришло время третьего этапа «Финансовой азбуки». Он запущен на базе центров правовой информации, созданных на площадках муниципальных библиотек в конце 2016 г.», – отметил региональный координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» в Новосибирской области Антон Канунников.

Эти центры созданы Новосибирской государственной областной научной библиотекой, и первыми запланированными лекциями в рамках договоренностей о сотрудничестве с региональным отделением ОНФ здесь стали уроки «Финансовой азбуки».

Искитимский район был выбран для первого урока не случайно. По словам Канунникова, это муниципальное образование – одно из самых проблемных в регионе с точки зрения закредитованности населения. «Здесь расположены крупные промышленные предприятия, сотрудники которых получали неплохие зарплаты. Несколько лет назад это оказалось привлекательным для микрофинансовых организаций. Теперь крупные кредиты имеет почти каждый третий местный житель», – отметил он.

Активисты Народного фронта объяснили слушателям на конкретных примерах, как заемщики попадают в финансовую зависимость, как могут вести себя кредиторы и коллекторские агентства в условиях правовой безграмотности клиентов. Общественники познакомили слушателей с теми изменениями в российском законодательстве, которые вступили в силу в сфере кредитования с 1 января 2017 г.

«Для участников нашего первого урока эта информация была в новинку», – подчеркнул Канунников.

«Финансовая азбука» в центрах правовой информации в муниципальных библиотеках будет проходить в еженедельном режиме. Эксперты ОНФ в ближайшее время посетят Черепаново, Бердск, Болотное и другие населенные пункты Новосибирской области.

«Думаю, что такими уроками мы сможем сформировать у жителей сельских территорий представления об их правах в финансовой сфере, доходчиво объяснить, как защитить свои права, как не попасть в неприятные ситуации», – резюмировал активист ОНФ.

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