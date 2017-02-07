Кладбище отгородят от близлежащих дачных участков санитарно-защитной зоной. Сегодня, 7 февраля, Бердский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к Центру муниципальных услуг, который содержит последнее пристанище бердчан.

В 2016 году бердские садоводы забили тревогу из-за подступающим к их теплицам захоронений и обратились в надзорный орган, писал «Курьер. Среда. Бердск». Правоохранители были удивлены, когда выяснилось, что за все время существования бердского погоста никто не рассчитывал безопасное расстояние от мест погребений до дачных участков. Они направили иск в адрес ЦМУ, чтобы предприятие отгородило кладбище от владений бердчан.

Суд обязал муниципалов выполнить требование прокуратуры до 1 июля 2018 года. За это время им необходимо заказать проект санитарно-защитной зоны в специализированной лицензированной организации, которая определит степень вреда могил на обитателей жилых построек и рассчитает размеры разрыва между кладбищем и садоводствами.

По словам старшего помощника прокурора Бердска Ольги Стулиной, коммунальщики признали необходимость такого новшества и уже заказали у экспертов проект.

— Проект должен быть разработан согласно договору до 1 июля 2017 года. Далее пойдет процесс согласования. Документация в последующем получает заключение Роспотребнадзора здесь, потом одобрение — в областном: сооответствует всем требованиям этот проект либо нет. Поэтому на данном этапе возможны какие-то замечания, возвращение проекта на доработку, поэтому такие длительные сроки, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Жоржевна.

Напомним, недавно к кладбищу присоединили два участка общей площадью 13 гектаров. Как уверяют в админстрации Бердска, новые захоронения раскинутся в полях и не приблизятся к жилой застройке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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