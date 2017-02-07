Все чаще стали приходить вместе с детьми родители в детскую библиотеку Бердска. Они советуют выбрать детям книги, которые когда-то читали сами, рассказывают сотрудники библиотеки. Идет поток родителей с детьми дошкольного возраста. Мамы приезжают даже с колясками.

Сейчас книг издается много и часто. Разобраться в них не просто и родителям, и самим детям, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора бердской централизованной библиотечной системы (ЦБС) Инна Суворова. Поэтому читателям рекомендуют то, что сами читают библиотекари детских библиотек. Благодаря большому опыту работы в библиотеке, профессионализму грамотный библиотекарь может определить по содержанию умную, хорошую, не вредную книжку для ребенка. Есть золотой фонд книг детских писателей XX века — классика, не потерявшая своей актуальности и для современных детей. Список 100 отечественный книг для детей, рекомендованных Минобразования РФ размещен на сайте детской библиотеки Бердска.

Бердская детская библиотека приглашает на свои семинары, информационные и просветительские беседы профессионального книговеда, литературного критика, члена жюри детского литературного конкурса «Книгуру» Евгению Шафферт (она проживает в Академгородке, аспирант НГУ, поясняет Инна Валентиновна). Евгения Александровна много читает, посещает книжные отечественные и зарубежные ярмарки, знает всю детскую литературу, в том числе и советского периода, профессионально анализирует тексты, дает много полезных советов по выбору и чтению книг детьми и совместно с родителями. Она неоднократно приезжала в библиотеку, делала обзоры для библиотекарей и для родителей Бердска. Родителям ожно воспользоваться личным блогом Шафферт. Блог содержит свой список необходимых для чтения книг, составленный автором, кроме того она подробно рассказывает про все детские новинки, которые читает, высказывает свое мнение, дает оценку поведения персонажей, анализирует поступки, слова героев и другое.

Кроме Евгении Шафферт, бердские библиотекари пользуются советами таких писателей и критиков как Мариэтта Чудакова (Москва) и Марина Аромштам (Москва). Марина несколько лет ведет свой собственный блог на сайте «Папмамбук» и является детской писательницей книг для детей и и родителей.

Много информации о лучших книгах для читателей библиотекари узнают от коллег из новосибирской областной научной библиотеки и областной детской библиотеки им. М. Горького. К их мнению и ориентирам по новым авторам они также также прислушиваются при заказе литературы и приобретения в фонд новых книг.

Что читать детям от 0 до 3 лет

Барто А. Стихи детям.

Котик-коток: Рус. нар. песенки.

Ладушки-ладушки: Рус. нар. песенки, потешки, загадки, пословицы и скороговорки.

Маршак С.Я. Тихая сказка.

Мориц Ю. Ласковые песенки: Стихи.

Павлова Н. Земляничка. Чьи башмачки?: Сказка.

Пляцковский М. Умка хочет летать: Сказки.

Потягушеньки, порастушеньки: Частушки, потешки, прибаутки, игровые и колыбельные песенки, сказки и присказки для малышей.

Сутеев В.Г. Сказки в картинках…

Чуковский К.И. Телефон: Стихи

Что читать детям от 3 до 5 лет

Абрамцева Н. Зачарованная избушка: Сказка.

Аким Я. Песенка в лесу: Стихи.

Барто А. Медвежонок-невежа.

Берестов В. Кошкин щенок: Стихи.

Благинина Е. Журавушка: Стихи.

Вместе весело шагать: Песни для детей.

Козлов С.И. Я на солнышке лежу: Песенки, стихи, сказки.

Мамин-Сибиряк Д.Н. Алёнушкины сказки.

Маршак С.Я. Про все на свете: Стихи.

Михалков С. А что у вас?: Стихи.

Про собачку Бу-бу-бу: Сказки.

Сутеев В. Мы ищем Кляксу: Сказка

Трынцы-брынцы, бубенцы: Рус. нар потешки, прибаутки, заклички…

Ушинский К.Д. Рассказы и сказки.

Чуковский К. Путаница: Стихи, сказки.

Что читать детям от 5 до 7 лет

Александрова Т.А. Кузька: Сказка.

Барто А. Перед сном: Стихи.

Драгунский В. Он живой и светится: Рассказы.

Дружков Ю.М. Волшебная школа: Сказки.

Заходер Б. Кто ходит в гости по утрам: Стихи.

Коваль Ю. Бабочки: Рассказы.

Козлов С.Г. Ежик в тумане: Сказки.

Кургузов О. Солнце на потолке: Стихи.

Маршак С.Я. Дремота и Зевота: Стихи.

Остер Г. Котенок по имени Гав: Сказки.

Пляцковский М. Разноцветные зверята. Солнышко на память: Сказки.

Пробст П. В гостях у Каролины: Сказки.

Пришвин М.М. Беличья память: Рассказы из жизни леса.

Прокофьева С. Лоскутик и облако: Сказка.

Резников А. Приключения кота Леопольда: Сказки.

Что читать детям от 7 до 10 лет

Барри Д. Питер Пэн: Повесть-сказка.

Бианки В. Лесные домишки: Сказки о животных.

Гайдар А. Чук и Гек: Рассказ.

Гераскина Л. В стране невыученных уроков: Сказки.

Голявкин В. Вот что интересно: Рассказы.

Курляндский А. Вы не были на Таити?: Повесть-сказка.

Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями: Сказка.

Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне; Эмиль из Леннеберги.

Медведев В. Баранкин, будь человеком! Сказочная повесть.

Милн А. Вини-Пух и все-все-все: Сказки.

Носов Н. Веселая семейка; Витя Малеев в школе и дома; Приключения Незнайки и его друзей.

Остер Г. Зарядка для хвоста: Сказки.

Пантелеев Л. Буква «ты»: Рассказы.

Паустовский К. Теплый хлеб: Сказки.

Пивоварова И. Рассказы Люси Синицыной.

Пришвин М. Берестяная трубочка: Рассказы.

Путилина В. Приключения Дук-Ду: Сказочная повесть.

Рауд Э. Муфта. Полботинка и Моховая борода: Повесть-сказка.

Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных.

Хрестоматии по литературе. 1-4-й класс.

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