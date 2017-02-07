Сегодня, 7 февраля, 37-летний мужчина во время уборки снега сорвался с крыши 5-этажки в Дзержинском районе Новосибирска.

— Скорой помощью был доставлен он в НИИТО. Подозрение у него на перелом позвоночника, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как уточнили в полиции, несчастный случай произошел в 11:10. По предварительным данным, работник УК скидывал снег с дома № 5 по пр. Дзержинского. Во время работы он поскользнулся и упал с крыши. В пресс-службе добавили, что, по их информации, на крыше дома было ограждение, но оно не выдержало и сломалось.

На месте происшествия работали сотрудники отдела полиции № 5 «Дзержинский».Власть приказала чистить крыши и в Бердске

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