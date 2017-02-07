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Центр для информационной войны с Россией создают США

В США создают новый центр для ведения информационной войны против России. Свою деятельность он будет осуществлять через «малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепартаменте США, которое называется Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Beast.

Инициатива принадлежит сенатору-республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. По данным издания, центр начнет работу «позже в этом году», а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 миллионов долларов. Другая двухпартийная инициатива сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина, касающаяся санкций против России, предполагает увеличить финансирование еще на 100 миллионов долларов, чтобы поддержать «объективную российскую журналистику».

Планируется, что Центр «будет отслеживать иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику и оказывать им сопротивление, выделяя гранты зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям». Среди них Bellingcat или StopFake.org.

Центр создавался еще во времена администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия пропаганде запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

«Мера Портмана-Мерфи расширила его (Центра глобального взаимодействия) сферу действия, чтобы противостоять пропаганде других государств, включая Россию как главного антагониста», — пишет издание.

Однако новые планы все же вызывают сомнения.

«Большая неопределенность в отношении новой контрпропагандистской инициативы заключается в том, как формировать ее под управлением Трампа и будет ли администрация использовать инструменты пропаганды разумно и в законных целях», — отмечает издание.

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Центр для информационной войны с Россией создают США

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [14:40]

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