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Представители российских атлантид соберутся в Бердске

Одним из глобальных событий этого года в Бердске станет первый всероссийский слет российских атлантид. К нам приедут представители музеев городов, которые могут себя назвать российскими атлантидами. Когда-то они были затоплены и возродились на новом месте.

— Первый всероссийский музейный слет «Российские атлантиды. 20 век. История и современность» — это мечта заведующей экспозиционным отделом музея Наталии Шапенковой. Ее детище. Это будет грандиозное мероприятие как с научной точки зрения, так и с экологической. Для бердчан не секрет, что Бердск относится к затопленным городам. На самом деле по России подобных затопленных городов достаточно много. Приглашение на слет отослали 30 музеям: и в Ярославскую, и в Тверскую, и в Ивановкую, и в другие области, — география большая, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск методист городского музея Татьяна Елфимова.

Автор видео Галина Панчева

Интерес к теме затопленных городов — необыкновенный. Вопрос сохранения того, что ушло под воду стоит очень остро. Ведь это наша история, которую мы должны помнить и ценить. И юное поколение нужно воспитать так, чтобы оно знало, где находятся такие города, почему их затопили, отмечает Татьяна Михайловна.

Ориентировочно с 20 по 22 сентября этого года в рамках года экологии, празднования 80-летия Новосибирской области, 60-летия нового Бердска и 50-летия со дня рождения городского музея бердская администрация при поддержке губернатора Новосибирской области и городской музей организуют проведение первого всероссийского музейного слета.

Цель слета — сознать уникальную музейную площадку для обмена опытом с достижениями и идеями в области сохранения и использования историко-культурного наследия, развития туристического направления, сообщает Елфимова. На слет приглашают ведущих историков и экологов. Лекции будут проходить в открытой форме. Все желающие смогут посетить их. Темы будут самые разнообразные.

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Представители российских атлантид соберутся в Бердске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 07 февраля 2017 г. [14:05]

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